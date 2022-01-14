НАТО "втягивает в свои ряды" Украину и скандинавские страны, - глава МИД России

Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Лаврова, Россия готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по поводу "гарантий безопасности".



"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали довольно интересные заявления от руководства НАТО. О том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", - заявил он.



Глава МИД РФ назвал трактовку НАТО своих политических обязательств по нерасширению "неприемлемой и убыточной".

Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

У Путина назвали неудачными результаты двух раундов переговоров с США и НАТО 10 и 12 января по "гарантиям безопасности" и напряжению вокруг Украины.