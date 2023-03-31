НАТО возобновляет полноценную работу представительства в Киеве

Об этом заявил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Хавьер Коломина, цитирует Укринформ.

Коломина посетил Киев в четверг, 30 марта. Целью его визита было подтвердить солидарность и поддержку Украины со стороны НАТО, а также продолжить тесные консультации с представителями Украины.

"Мы никогда не оставлялиУкраину, поскольку мы постоянно поддерживали ее, но я рад объявить, что мы возвращаем свое физическое присутствие в Киеве - чтобы способствовать нашему все углубляющемуся диалогу и сотрудничеству накануне саммита НАТО в Вильнюсе в июле этого года", - отметил высокопоставленный чиновник Альянса.

Он добавил, что во время прохождения в столице он встретился с вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной, которая координирует работу по евроатлантической интеграции. Также у него были встречи с первым заместителем Председателя Верховной Рады Александром Корниенко и председателем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Кроме того, Коломина встретился с заместителями министров иностранных дел и обороны.