Об этом он сказал во время визита в Португалию.

Говоря о предстоящем июльском саммите НАТО в Вильнюсе, Столтенберг сказал, что члены Альянса "отправят мощный сигнал поддержки Украине" через стратегическую многолетнюю программу помощи. Эта программа позволит Украине перейти к стандартам НАТО и достичь оперативной совместимости с Альянсом.

Столтенберг одобрительно отозвался о поддержке, которую Португалия предоставила Украине, включая поставку танков Leopard 2 и вклад через Комплексный пакет помощи НАТО. Повторив, что "НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", генсек Альянса подчеркнул: он уверен, что "украинские силы имеют возможности, необходимые для возвращения оккупированных земель".

Глава Альянса также напомнил, что поддержка Украины со стороны союзников по НАТО развивалась на разных этапах войны. Он положительно оценил недавние объявления членов Альянса о предоставлении Киеву крылатых ракет и обучении украинских пилотов на западных истребителях.

Приветствуя увеличение расходов Португалии на оборону, Столтенберг призвал всех членов Североатлантического альянса активизировать их.

"Мы сталкиваемся со многими вызовами, с которыми ни одна страна или континент не может справиться поодиночке. Поэтому мы должны принимать смелые решения. И продемонстрировать нашу преданность трансатлантическим связям", - подчеркнул он.