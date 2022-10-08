Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Снова Путин начал ядерный шантаж, но ему очень жестко ответили, начиная от президента Байдена, а еще подробнее объяснили Салливан и Блинкен. Они уже сказали своему визави в Москве: последствия применения ядерного удара по Украине будут, по словам Салливана, катастрофическими, а Блинкена -0 ужасными. А потом отставные генералы объяснили в деталях, как это будет. Они не будут повторять российские преступления и не будут применять ядерное оружие.Они просто уничтожат за полчаса весь черноморский флот, а если этого окажется недостаточно, за несколько дней они могут испепелить огнем всю группировку российских войск, которая находится в Украине", - подчеркнул Пионтковский.

По его словам, Путин и его окружение реально напуганы.

"Ежедневно в России повторяются тезисы: "Мы никогда об этом не думали", "Это все клевета западных политиков", "Мы ни в коем случае не собираемся применять ядерное оружие". Считайте, что ядерный вопрос закрыт. Запад, и особенно Соединенные Штаты предупредили Россию. И еще одно проявление безумия Путина в том, что он взорвал две трубы "Северного потока", - подчеркнул Пионтковский.

Постоянная представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд в пятницу, 7 октября, выступила против предложения российской стороны организовать тайное голосование за резолюцию с осуждением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины в Генеральной Ассамблее

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