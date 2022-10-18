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НАТО в ближайшие дни передаст Украине системы борьбы с дронами

18 октября, 2022 вторник
20:13
Мир

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг анонсировал предоставление Украине средств для противодействия иранским дронам-камикадзе в ближайшие дни

Об этом информирует Reuters.

"Самое важное, что мы можем сделать - это выполнить то, что пообещали члены Альянса: активизировать и предоставить еще больше систем противовоздушной обороны. В ближайшие дни НАТО передаст системы противодействия беспилотникам для противодействия конкретной угрозе беспилотников, в том числе и со стороны Ирана", - подчеркнул генсек. НАТО.

Столтенберг, комментируя роль Ирана, заявил: "Ни одно государство не должно поддерживать незаконную войну России против Украины". Также сообщается, что Украине уже передали системы противовоздушной обороны.

"Именно поэтому Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины. Это было значительным недостатком российских сил на протяжении всей операции: они ожидали, что смогут взять под контроль воздушное пространство, но этого не произошло", - добавил Столтенберг.

  • 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
  • Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
  • 18 октября командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов отметил , что иранские дроны Россия использует только против гражданской и энергетической инфраструктуры Украины, а не на поле боя.
  • Также сегодня Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля" вдобавок к еще большему количеству беспилотников.
  • Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию.

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Россия
Иран
война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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