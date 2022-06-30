НАТО увеличит присутствие войск на территории стран Балтии и укрепит оборону союзников, - Столтенберг

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, который транслирует "Еспресо".

"НАТО продолжает держать дверь открытой. Мы увеличиваем присутствие наших войск на территории стран Балтии. Мы уверены, что наше присутствие укрепит обороноспособность всех наших стран-союзников. Мы будем на ротационном уровне развертывать наши войска. Мы будем увеличивать размещение тяжелого оборудования, тяжелого вооружения, горючего", - рассказал Столтенберг.

Столтенберг также добавил, что Альянс заранее разместит все вооружения на местах, чтобы увеличить скорость реагирования сил НАТО.

"Также будут размещены войска. Силы, которые будут присутствовать на территории другой страны, будут обучать войска стран, где они будут размещены. Они будут понимать рельеф и будут оказывать необходимую поддержку", - подчеркнул Столтенберг.

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