Об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому Форуму безопасности заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине, а также Грузии", - сказал он.

"Устрашение не действует. Двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Мирча Джоане.

Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".

"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", - подчеркнул Джоан.

Заместитель Генсекретаря Альянса сообщил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.

"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасных коммуникаций и топлива", - отметил Мирча Джоане.

В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.

"Например, мы поможем Украине перейти от военной техники советских времен на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также обороноспособность и институты безопасности", - резюмировал Мирча Джоане.