НАТО увеличит поддержку Украины, запугивание России не действует, - заместитель Генсекретаря альянса
Украина должна победить в войне против России, для этого НАТО увеличит помощь Украине и оставляет открытой дверь для вступления в Альянс
Об этом заявил в специальном видеообращении к Киевскому Форуму безопасности заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
"Я ожидаю, что Стратегическая концепция (НАТО) 2022 года подтвердит решения, которые мы приняли на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения по Украине, а также Грузии", - сказал он.
"Устрашение не действует. Двери НАТО остаются открытыми", - подчеркнул Мирча Джоане.
Он подчеркнул, что Россия должна вывести все свои войска и технику и "прекратить навязывать свое господство свободной и независимой нации".
"С нашей поддержкой Украина может победить. Она должна победить", - подчеркнул Джоан.
Заместитель Генсекретаря Альянса сообщил, что отдельные союзники в рамках двустороннего сотрудничества уже обязались предоставить Украине дополнительное вооружение и выразил ожидание, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержат усиленный комплексный пакет помощи Украине.
"Он состоит из конкретных проектов оказания помощи в краткосрочной перспективе, в частности, оборудования для борьбы с беспилотниками, безопасных коммуникаций и топлива", - отметил Мирча Джоане.
В то же время он подчеркнул, что НАТО будет фокусироваться на долгосрочной поддержке Украины.
"Например, мы поможем Украине перейти от военной техники советских времен на современную технику НАТО, чтобы повысить совместимость. И мы будем еще больше усиливать устойчивость Украины, а также обороноспособность и институты безопасности", - резюмировал Мирча Джоане.
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