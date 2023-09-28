НАТО усиливает связи с частным сектором, чтобы увеличить производство оружия для Украины и собственных запасов

Об этом рассказала посол США при НАТО Джулиан Смит во время виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", сообщает "Голос Америки".

Джулиан Смит напомнила, что каждый союзник НАТО определенным образом поддерживает Украину, оказывая то гуманитарную, экономическую или безопасность помощь. Впрочем, учитывая длительные боевые действия, запасов оружия и боеприпасов к нему не хватает.

"Мы видели случаи, когда союзники по НАТО предоставляли украинцам все, что они могли, в двустороннем порядке, что создавало определенную нехватку их собственных запасов. Поэтому в НАТО начали работу в рамках того, что мы называем планом действий по оборонному производству, сосредотачиваясь на дефиците боеприпасов как для украинцев, так и для некоторых членов НАТО, которые оказывали помощь Украине, что привело к собственному дефициту", – сказала Джулиан Смит.

По ее словам, в Альянсе сосредоточились на усилении связей с частным сектором для попытки ускорить производственные линии оборонной продукции.

"Это вдохновляет - наблюдать, как НАТО и Европейский Союз решают вопросы оборонной промышленности, сотрудничая с частным сектором, увеличивая производство и гарантируя, что не только Украина получит то, что ей нужно для неотложных нужд на поле боя, но и что союзники по НАТО будут иметь в своих запасах то, что им нужно для собственной защиты".

Посол США при НАТО добавила, что поддержка Украины всеми 31 союзниками по НАТО "железна" и "она не угасает". По ее словам, никто из членов Альянса не предлагал снизить помощь Киеву.

"Вопрос, который мы слышим за столом переговоров НАТО, состоит в том, что еще мы можем сделать для наших друзей в Украине. Мы разделяем обязательства поддерживать Украину. Мы понимаем, что поставлены на карту. Украина не просто защищает свою территорию. Она защищает ценности, которые мы все здесь защищаем", – заверила Джулиан Смит.