НАТО усиливает солидарность с Украиной, - Столтенберг

Об этом он сказал во время пресс-брифинга, который транслирует "Эспрессо".

"Мы согласились с изменением нашей оборонной мощи, а также в оказании бессрочной помощи Украине. Согласовали новую стратегическую концепцию НАТО: наращивать усилия по вызовам, которые будут в будущем, инициировали новый инновационный фонд. Стремимся увеличить оборонный бюджет НАТО", - рассказал Столтенберг.

Столтенберг также добавил, что новая стратегическая концепция определяет терроризм как одну из самых больших угроз.

"Стремимся усилить отношения с союзниками и партнерами, включая страны Тихоокеанского региона. Новая стратегическая концепция определяет терроризм, как одну из наибольших угроз. Обозначили прогресс в совместной борьбе. Усиливаем нашу преданность и солидарность Украине. Альянс, бок о бок с Украиной, предоставляет поддержку от всех партнеров. Стремимся прибегнуть к превентивным действиям по любому кризису. Будем сосредотачивать усилия на безопасности границ и борьбе с терроризмом", - подчеркнул Столтенберг.

НАТО поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.

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