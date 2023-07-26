Об этом сообщили на официальном сайте Альянса по итогам заседания Совета Украина – НАТО.

Усилить наблюдение и разведку решили после выхода РФ из зернового соглашения. Как добавили в Альянсе, начиная с прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО уже значительно увеличило свое присутствие в регионе, в частности, с помощью двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.

"Россия продолжает демонстрировать полное неуважение к международному праву и людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Россия угрожает гражданским кораблям, терроризирует мирные города и уничтожает части мирового культурного наследия своими жестокими ударами. НАТО едино. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками, мы будем продолжать защищать друг друга и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет полную ответственность за свои опасные действия в Черноморском регионе. Она должна прекратить использовать голод как оружие и угрожать продовольственной нестабильностью самым уязвимым людям в мире.

"Действия России также представляют значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и усиливают нашу бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории Альянса от любой агрессии", – добавил он.

Члены НАТО и Украина осудили решение России выйти из Черноморского зернового соглашения и ее сознательную попытку остановить украинский сельскохозяйственный экспорт, от которого зависят сотни миллионов людей по всему миру. Также они осудили недавние ракетные атаки России на Одессу, Николаев и другие портовые города, в частности, атаку российских беспилотников на украинское зернохранилище в портовом городе Рени на Дунае неподалеку от румынской границы.