НАТО усилит наблюдение и разведку в Черноморском регионе после выхода РФ из зерновой сделки
НАТО и члены Североатлантического союза усиливают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников
Об этом сообщили на официальном сайте Альянса по итогам заседания Совета Украина – НАТО.
Усилить наблюдение и разведку решили после выхода РФ из зернового соглашения. Как добавили в Альянсе, начиная с прошлого года в ответ на агрессивную войну России против Украины НАТО уже значительно увеличило свое присутствие в регионе, в частности, с помощью двух новых многонациональных боевых групп в Болгарии и Румынии.
"Россия продолжает демонстрировать полное неуважение к международному праву и людям во всем мире, которые зависят от украинского зерна. Россия угрожает гражданским кораблям, терроризирует мирные города и уничтожает части мирового культурного наследия своими жестокими ударами. НАТО едино. Мы солидарны с нашими черноморскими союзниками, мы будем продолжать защищать друг друга и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия несет полную ответственность за свои опасные действия в Черноморском регионе. Она должна прекратить использовать голод как оружие и угрожать продовольственной нестабильностью самым уязвимым людям в мире.
"Действия России также представляют значительные риски для стабильности Черноморского региона, который имеет стратегическое значение для НАТО. Союзники усиливают поддержку Украины и усиливают нашу бдительность. Мы по-прежнему готовы защищать каждый дюйм территории Альянса от любой агрессии", – добавил он.
Члены НАТО и Украина осудили решение России выйти из Черноморского зернового соглашения и ее сознательную попытку остановить украинский сельскохозяйственный экспорт, от которого зависят сотни миллионов людей по всему миру. Также они осудили недавние ракетные атаки России на Одессу, Николаев и другие портовые города, в частности, атаку российских беспилотников на украинское зернохранилище в портовом городе Рени на Дунае неподалеку от румынской границы.
- Совет Украина – НАТО собрался в среду, 26 июля, чтобы рассмотреть серьезную ситуацию в Черноморском регионе после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Украины Владимира Зеленского
- Это второе заседание Совета Украина - НАТО после его инаугурационного заседания на Вильнюсском саммите в начале июля. К послам НАТО и приглашенной Швеции в режиме видеоконференции присоединились Александр Кубраков, вице-премьер-министр Украины и министр по делам громад, территорий и инфраструктуры, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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