Об этом Каллас сказала в интервью ERR после выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Известно, что в своем выступлении на конференции премьер Эстонии опровергала нарратив, связанный с НАТО.

"Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю", – пояснила она.

Еще один тезис выступления Каллас касался России как "последнего колониального государства, которое фактически пытается колонизировать и расширять свою империю".

Отдельно она также отметила, что обвиняющие НАТО в расширении и эскалации перенимают империалистический язык и идеологию, которую продвигает Россия.

"НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму", – убеждена Каллас.

Третьим пунктом выступления премьера Эстонии стал призыв к надлежащей реакции на войну с тем, чтобы не поощрять другие страны ее применения.

"Если применение агрессии как инструмента оккупируется, потому что в результате у вас становится больше территорий или больше активов, тогда другие страны, обладающие большей силой, также будут использовать этот инструмент", - считает она.