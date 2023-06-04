НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму, - премьер Эстонии Каллас
Эстонская премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что вступление Эстонии в Североатлантический Альянс было свободным выбором страны, а утверждение России о том, что расширение НАТО угрожает ее безопасности, является мифом
Об этом Каллас сказала в интервью ERR после выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Известно, что в своем выступлении на конференции премьер Эстонии опровергала нарратив, связанный с НАТО.
"Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю", – пояснила она.
Еще один тезис выступления Каллас касался России как "последнего колониального государства, которое фактически пытается колонизировать и расширять свою империю".
Отдельно она также отметила, что обвиняющие НАТО в расширении и эскалации перенимают империалистический язык и идеологию, которую продвигает Россия.
"НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму", – убеждена Каллас.
Третьим пунктом выступления премьера Эстонии стал призыв к надлежащей реакции на войну с тем, чтобы не поощрять другие страны ее применения.
"Если применение агрессии как инструмента оккупируется, потому что в результате у вас становится больше территорий или больше активов, тогда другие страны, обладающие большей силой, также будут использовать этот инструмент", - считает она.
- 4 июня сообщалось, что представители около двух десятков крупнейших разведывательных агентств мира провели тайную встречу на полях форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в эти выходные.
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