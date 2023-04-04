Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на четырех анонимных дипломатов.

Один из источников рассказал изданию, что в НАТО пока не рассматривают заявку Украины на вступление: "Это письмо-заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем его".

По его словам, присоединение Украины к блоку "сейчас не вариант", однако Альянс готов предпринимать такие действия, чтобы продемонстрировать свою веру в будущее членство Киева.

"Мы не сможем предложить им членство в ближайшее время. Но мы можем говорить о более тесных отношениях между НАТО и Украиной. Однако у нас есть большой дефицит финансирования для этого, и нам нужно вкладывать в это значительные средства", - заявил FT другой дипломат.

Накануне стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг просит членов Альянса выделять 500 миллионов евро в год для комплексного пакета помощи Украине. Это в два раза больше, чем выделяют Киеву сейчас.

Отмечается, что министры иностранных дел в ходе двухдневной встречи в Брюсселе 4 апреля обсудят потенциальные пути присоединения Киева или альтернативы сотрудничеству. Тем не менее, украинские дипломаты настаивают на конкретных действиях по расширению блока.

"Нам не нужна просто право на политику открытых дверей. Мы хотим получить что-то с конкретными гарантиями. Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную просьбу о вступлении в НАТО", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.