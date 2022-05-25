НАТО "способен лишь выражать разные уровни беспокойства", - Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил НАТО в том, что альянс "буквально ничего не делает" перед угрозой российского вторжения
Об этом сообщает The Guardian, цитируя выступление главы украинского внешнеполитического ведомства на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"НАТО как альянс, как институт, полностью отстранился и практически ничего не делает. Мне жаль это говорить", - сказал Кулеба.
Глава украинского МИД охарактеризовал позицию НАТО в украинско-российской войне как "фактическое бездействие". Пока Альянс полностью самоустранился от украинско-российской войны, Евросоюз принимает "революционные, прорывные решения, которые даже они сами не ожидали принять", в поддержку Киева.
"Война – это всегда испытание, снимающее маски", - сказал министр иностранных дел Украины.
Кулеба также отверг заявление Москвы о том, что она готова предоставить гуманитарный коридор для выхода из Украины перевозящих продовольствие кораблей в обмен на отмену некоторых санкций.
Он сказал аудитории в Давосе: "Лучшего примера шантажа в международных отношениях не найти. Если кто-то акцептует его, я думаю, что с этим человеком есть проблемы, и мы не должны тратить слишком много времени, пытаясь понять, почему этот человек делает это".
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