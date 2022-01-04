НАТО созывает внеочередное заседание из-за наращивания российских войск на границе Украины
В пятницу, 7 января, НАТО собирается на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России на временно оккупированных территориях Украины и на ее границах
Об этом говорится в пресс-релизе НАТО, сообщает Еспресо.TV.
"Внеочередное виртуальное заседание НАТО на уровне министров иностранных дел состоится в пятницу, 7 января 2022 года. Министры иностранных дел НАТО будут обсуждать военное наращивание России в Украине и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности", - говорится в сообщении.
Председательствует на заседании Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После встречи запланирован брифинг.
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