НАТО создавалось для противостояния советской угрозе. Угроза исчезла...
В основе всего происходящего лежит одна большая основополагающая неопределенность – будущая судьба Северной Евразии. США и Европа не понимают, что делать с Россией
У меня нет никаких ожиданий в отношении саммита НАТО. Потому что в основе всего происходящего лежит одна большая основополагающая неопределенность – будущая судьба Северной Евразии. США и Европа не понимают, что делать с Россией.
В демократию в России они уже не верят (надеюсь), автократии боятся (потому что это война и усиление Китая), коллапса боятся еще больше (ибо это хаос и еще большее усиление Китая), на деколонизацию не согласны (пока).
И пока эта большая неопределенность существует, пока нет картины послевоенного мира, война не закончится. А пока война не закончилась, НАТО не будет вступать в нее как полноценный участник. Следовательно, и украинские перспективы будут искренними, щедрыми, но туманными обещаниями.
Читайте также: Украина — НАТО: искусственное зазеркалье власти
Конечно, другие факторы тоже важны.
- Внутриполитическая неопределенность в США (речь идет не только о партийной конкуренции, но и о балансе между внутренними и внешними делами).
- Неопределенность баланса между США и Европой в самом НАТО (Европа привыкла делать меньше, получать больше).
- Невыполненные Украиной домашние задания (ведь никому не нужна большая страна с большой армией и нестабильной демократией).
- Турецкие амбиции, выходящие далеко за рамки предыдущих десятилетий.
- Венгерский оппортунизм, от которого все устали, но не знают, что делать.
- Немецкая неопределенность относительно того, насколько крутым будет Zeitenwende (поворот времени) и противостояние между сторонниками крутого и мягкого разворота.
- Общий кризис мировых институтов, с которым непонятно, что делать.
Читайте также: Об Украине без Украины шепотом и вслух
Но главная неопределенность – судьба России и картина послевоенного мира. НАТО создавался для противостояния советской угрозе, затем угроза исчезла, НАТО расслабилось и развеялось, а теперь, по сути, нужно определить, как будут выглядеть следующие 50 лет. Общей картины нет – значит, и ожиданий пока нет.
Но со временем резкость приведется, а потом и мы получим четкие ответы.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное