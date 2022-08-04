НАТО создаст единый трастовый фонд для помощи Украине

Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью LB.ua.

"Когда-то существовало до шести трастовых фондов НАТО, которые финансировали разные элементы помощи Украине. Какие-то финансировали разминирование, какие-то – обучение военнослужащих и так далее. На сегодняшний день планируется создать единый трастовый фонд, который будет финансировать соответствующие потребности Украины. Кстати, гуманитарное разминирование – очень важная тема. Эта работа уже началась, но мы нуждаемся в соответствующих специалистах, оборудовании, средствах. НАТО готов в этом помогать, и это важная помощь", - сказал Жовква.

Кроме того, по его словам, НАТО как институт, не имея возможности предоставлять Украине летальное оружие, будет делать все возможное, чтобы поставлять нелетальное вооружение.

"Оно, кстати, также не менее важно во время войны – нам нужны дополнительные горюче-смазочные материалы, средства борьбы с БПЛА, медикаменты, медицинские аптечки натовского стандарта и так далее", - отметил Жовква.

Сегодня во время выступления в Норвегии генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил , что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb