English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией НАТО создаст единый трастовый фонд для помощи Украине

НАТО создаст единый трастовый фонд для помощи Украине

4 августа, 2022 четверг
18:47
война с Россией

НАТО планирует заменить шесть фондов помощи Украине одним фондом, финансирующим потребности нашего государства

Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью LB.ua.

"Когда-то существовало до шести трастовых фондов НАТО, которые финансировали разные элементы помощи Украине. Какие-то финансировали разминирование, какие-то – обучение военнослужащих и так далее. На сегодняшний день планируется создать единый трастовый фонд, который будет финансировать соответствующие потребности Украины. Кстати, гуманитарное разминирование – очень важная тема. Эта работа уже началась, но мы нуждаемся в соответствующих специалистах, оборудовании, средствах. НАТО готов в этом помогать, и это важная помощь", - сказал Жовква.

Кроме того, по его словам, НАТО как институт, не имея возможности предоставлять Украине летальное оружие, будет делать все возможное, чтобы поставлять нелетальное вооружение.

"Оно, кстати, также не менее важно во время войны – нам нужны дополнительные горюче-смазочные материалы, средства борьбы с БПЛА, медикаменты, медицинские аптечки натовского стандарта и так далее", - отметил Жовква.

  • Сегодня во время выступления в Норвегии генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил , что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

НАТО
Читайте также:
3 августа, 2022 среда
Мы не гарантировали безопасность выходящих из "Азовстали" военным - Красный Крест
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
3 августа, 2022 среда
ВСУ используют на поле боя новое таинственное оружие – Phoenix Ghost. Колонка Сергея Згурца
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 августа, 2022 среда
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.26
    Покупка 38.26
    Продажа 39.3
  • EUR
    Покупка 38.5
    Продажа 39.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
19:48
Интервью
Если Украина будет двигаться в сторону авторитаризма, мы превратимся в маленькую Россию, зато в вышиванках, – Валерий Пекар
19:30
Обновлено
Китайские баллистические ракеты упали в территориальные воды Японии. Токио требует немедленно прекратить военные учения
19:13
Эксклюзив
Народная артистка Украины Мария Бурмака представляет песню "Вернись живым", которую написала во время войны
18:58
Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство
18:55
Власти Берлина не разрешили провести выставку уничтоженной российской техники, посол Мельник потребовал от мэра изменить решение
18:51
Эксклюзив
Горячим направлением становится Юг: враг сконцентрировал 28 батальонных тактических групп, - эксперт Defense Express Рябых
18:19
Глава МИД Эстонии предложил включить запрет выдачи виз россиянам в следующий пакет санкций
18:14
Эксклюзив
Херсон
Оккупанты на Херсонщине объявили украинский язык "русским суржиком", - херсонский политолог Молчанов
18:06
"Украина нуждается в помощи": Оззи Осборн выпустил пластинку в цветах украинского флага
18:02
Финляндия планирует ограничить выдачу виз гражданам РФ
17:55
Эксклюзив
дрон
Украина старается закупить дроны по всему миру, первейшая задача – 200 БПЛА для разведки, - глава Госспецсвязи
17:48
От предателей до экипажей судов: СБУ разоблачила причастных к похищению 650 тыс. тонн украинского зерна более чем на $200 млн
17:47
Эксклюзив
Заявления Шредера о готовности РФ к переговорам возобновляют легитимность Путина в глазах мира, - журналист-международник Брайлян
17:46
Эксклюзив
китай
Китай не будет союзником РФ, его цель – перехватить лидерство у западного мира, - эксперт-международник Ефремов
17:45
Зеленский назначил главой Херсонской ОГА экс-директора госцентра радиочастот Янушевича
17:38
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
В законе о медиа должна быть прописана защита журналистов от влияния государства и собственника, - нардеп Гончаренко
17:36
Из всех иностранных политиков поляки больше всего доверяют Зеленскому, Джонсону и Байдену - опрос
17:20
Японское правительство передаст Украине фургоны и беспилотники
17:19
Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью
17:12
США считают, что РФ пытается сфабриковать "доказательства" якобы причастности ВСУ к убийству пленных в Оленовке, - AP
17:08
германия полиция
Поддерживал войну РФ против Украины и вербовал наемников: в Германии задержали владельца пророссийского телеграм-канала
17:03
ЕС планирует выделить Украине 8 млрд евро макрофина до осени
16:50
ЛГБТ
Во Франции создадут должность посла по вопросам ЛГБТ+
16:47
ЕС заполняет газовые хранилища по графику, - Reuters
16:47
Товары для школы в России подорожали почти на 300%, - Moneyplace
16:46
Заместителю псевдомэра временно оккупированного Бердянска объявили подозрение в госизмене
16:32
Эксклюзив
Амбиции врага остановились на захвате села Пески, – боец "Легиона Свободы" Назаренко
16:31
Советские памятники в Эстонии уберут как можно быстрее, – премьер Каллас
16:24
Октоберфест
В Германии после двухлетней паузы состоится фестиваль "Октоберфест"
16:22
Эксклюзив
Виктор Ягун
Красный Крест открестился: ООН - последняя инстанция, к которой можно апеллировать, - Ягун о возвращении пленных азовцев
16:16
Британия готова страховать корабли, которые будут вывозить зерно из Украины
16:01
Тайвань отменил авиаперелеты из-за военных учений Китая, - AP
15:54
Эксклюзив
Заключение суда РФ относительно подразделения "Азов" направлено на то, чтобы применять к плененным военным другие нормы права, - пресс-секретарь командующего НГУ
15:48
На Васильевском блокпосте выезда с временно оккупированной территории Запорожской области ждут более 1200 авто
15:37
Эксклюзив
Россияне целенаправленно уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте, - шеф-редактор Сердюк
15:27
Украина купила первый вертолет на деньги от UNITED24: он будет забирать раненых с поля боя
15:25
В Луганской области партизаны обстреляли авто оккупационной власти Беловодска, есть пострадавшие, - Гайдай
15:15
Эксклюзив
Армения оказалась в тупике: Евросоюз давит, а российский фактор нивелирован, - азербайджанский политолог Велизаде
15:09
Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в 27 странах Евросоюза и Британии
15:01
Эксклюзив
Ставшая приговором эвакуация: почему Красный Крест не сумел помешать массовому убийству в Оленовке
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV