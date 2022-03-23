НАТО создаст боевые группы в четырех восточных странах Альянса, - Столтенберг
Лидеры Альянса намерены согласовать создание четырех новых боевых групп в странах восточного фланга
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем брифинге накануне предстоящего 24 марта саммита.
По словам генсека НАТО, первым шагом будет рассматриваться развертывание четырех новых боевых групп НАТО в восточных странах Альянса. Это Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.
"Я ожидаю, что лидеры согласятся усилить позицию НАТО во всех сферах, при этом значительно усилив восточную часть Альянса на суше, в воздухе и море", - сообщает Столтенберг.
Генсек НАТО также напомнил, что с новыми боевыми группами и существующими силами в странах Балтии и Польши у НАТО будут восемь многонациональных группировок вдоль восточного фланга Альянса.
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