НАТО создаст боевые группы в четырех восточных странах Альянса, - Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в своем брифинге накануне предстоящего 24 марта саммита.



По словам генсека НАТО, первым шагом будет рассматриваться развертывание четырех новых боевых групп НАТО в восточных странах Альянса. Это Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария.

"Я ожидаю, что лидеры согласятся усилить позицию НАТО во всех сферах, при этом значительно усилив восточную часть Альянса на суше, в воздухе и море", - сообщает Столтенберг.

Генсек НАТО также напомнил, что с новыми боевыми группами и существующими силами в странах Балтии и Польши у НАТО будут восемь многонациональных группировок вдоль восточного фланга Альянса.

НАТО должна согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических и ядерных угроз.

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