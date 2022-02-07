НАТО создало "воздушный мост" для поставки Украине военной помощи, - WSJ
Государства НАТО создали воздушный мост для поставки Украине вооружения, чтобы сдержать возможное новое вторжение России
Об этом пишет The Wall Street Journal .
США и неформальная коалиция нескольких стран НАТО создают "воздушный мост" для доставки военной помощи Украине, чтобы удерживать Россию от нового вторжения.
По данным издания, Вашингтон планирует передать Украине пять транспортных вертолетов Ми-17 российского производства, ранее используемых армией Афганистана.
С 22 января США отправили в Украину около 650 тонн вооружения и техники.
"Эти поставки продолжаются. США обнаруживают дополнительное оборудование, хранящееся в запасах Министерства обороны", - сказал представитель Пентагона.
Чиновник США сообщил, что Киев страдает от серьезной нехватки боеприпасов. Несколько украинских складов оружия были уничтожены в результате взрывов, в которых Украина обвинила россиян. Также российские спецслужбы были причастны к нападению на чешские склады оружия, поставляемого в Украину. Единственный в Украине завод боеприпасов в Луганске находится на оккупированной РФ территории.
Другие страны НАТО, включая Великобританию и Балтии, также отправили самолетами оружие, а Польша и Чехия планируют осуществить поставки в скором времени. Также украинских военных уже обучают инструкторы из США, Великобритании, Канады, Польши.
- Напомним, восьмой по счету грузовой самолет с военной помощью Украины от США днем в субботу, 5 февраля, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". А днем в воскресенье, 6 февраля, прибыла очередная, девятая "птица" .
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