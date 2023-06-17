Об этом сообщило издание АР.

"Угроза усиливается, - сказал журналистам в Брюсселе руководитель специальной группы, которая будет заниматься этим вопросом, генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вирманн. - Российские корабли активно картографируют нашу критически важную подводную инфраструктуру. Существует повышенное беспокойство, что Россия может нацелиться на подводные кабели и др. критически важную инфраструктуру".

Также сообщается, что решение о создании центра было одобрено министрами обороны стран НАТО. Он будет расположен в Лондоне в Нортвуде – на северо-западе города.

Ситуация с газопроводом "Северный поток"

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в преддверии запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя у них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

После того, 16 марта стало известно , Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили , что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.

В субботу, 10 июня, издание The Wall Street Journal опубликовало статью , в которой сказано, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им, судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

11 июня уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства, представитель министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин опроверг причастность Польши к подрыву "Северных потоков".