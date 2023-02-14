НАТО создает координационное бюро по защите газопроводов
Североатлантический альянс создает координационный центр для улучшения защиты критической инфраструктуры после вероятных актов саботажа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW .
Целью координационного бюро будет составить карту возможных уязвимостей и укрепить сотрудничество с представителями промышленности.
Столтенберг отмечает, что это будет способствовать противодействию угрозам критической инфраструктуры - например, трубопроводов и подводных кабелей.
Как известно, в последнее время союзники НАТО усилили охрану особо важных объектов и обмен разведывательной информацией.
- В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления . Уже 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток – 2". Тогда же премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- Позже стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток".
- Позже Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
- Уже 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа. Впоследствии власти Дании заявили, что в газопроводе "Северный поток" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.
- Впоследствии спецслужбы Швеции подтвердили диверсию на "Северных потоках" и искали виновных в подрывах.
- 27 декабря компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб. А советник по внешнеполитическим вопросам бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, сейчас – глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген назвал самой большой ошибкой немецкого правительства последних лет строительство газопровода "Северный поток - 2" для транспортировки российского газа.
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