НАТО создает координационное бюро по защите газопроводов

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает DW .

Целью координационного бюро будет составить карту возможных уязвимостей и укрепить сотрудничество с представителями промышленности.

Столтенберг отмечает, что это будет способствовать противодействию угрозам критической инфраструктуры - например, трубопроводов и подводных кабелей.

Как известно, в последнее время союзники НАТО усилили охрану особо важных объектов и обмен разведывательной информацией.