НАТО сотрудничает с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия в Украину, - Столтенберг

Об этом пишет Reuters.

"Мы оказываем большую поддержку, но нам нужно сделать еще больше и быть готовыми к долгосрочным мерам. Поэтому мы сейчас в тесном контакте и тесно сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить больше и поставлять больше различных типов боеприпасов, оружия и возможностей", - сказал Столтенберг в интервью Reuters.

Он также обвинил президента России Владимира Путина в "безрассудной и опасной" риторике по поводу потенциального использования ядерного оружия. Издание отмечает, что, хотя члены НАТО не принимают непосредственного участия в войне, НАТО активно участвует в координации ответа Запада на вторжение.

Столтенберг повторил свою позицию, что война, скорее всего, завершится только после переговоров.

"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя. Не я указываю Украине, какими именно должны быть эти условия. Я и НАТО должны поддержать их, чтобы укрепить их, чтобы мы максимизировали вероятность приемлемого решения", - сказал он.

4 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил , что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb