НАТО сосредотачивает внимание на увеличении темпов изготовления вооружения и новых инвестициях в оборонную промышленность, - Столтенберг
Страны НАТО продолжат оказывать поддержку оружием Украине и пополнять свои арсеналы новым, увеличивая темпы работы оборонных предприятий и инвестиции в них
Об этом рассказал глава НАТО Йенс Столтенберг на брифинге, транслировавшемся на телеканале "Еспресо".
Журналистка спросила генсека, не останутся ли пустыми арсеналы стран, оказывавших помощь Украине? Столтенберг ответил, что уже происходит их наполнение и темпы и объемы этого процесса будут увеличены.
"Мы помогали Украине еще с 2014 года. Брали вооружение из складов стран НАТО и передавали Украине – и это было правильное решение. Ведь если выиграет Путин, то мир станет еще более опасным и уязвимым к агрессии. Мы и дальше будем продолжать эту помощь. Поэтому сейчас работаем над ускорением изготовления нового оружия, боеприпасов и амуниции. Эта работа уже ведется некоторое время, мы перейдем в этап усиления.
На встрече министров мы будем думать о том, как активизировать эти процессы для достижения наших целей. Будем работать над разработкой долгосрочных планов, ускоряющих приток инвестиций в оборонную промышленность. Также нужно улучшить кооперацию, чтобы объединить наши усилия и дать месседж, как инвесторам, так и производителям", - отметил глава НАТО.
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