НАТО соберет глав МИД в Осло, среди тем встречи будет война в Украине
31 мая – 1 июня в столице Норвегии Осло состоится неформальное заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО
Об этом 25 января сообщила пресс-служба НАТО.
Да, соответствующие даты анонсировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В декабре 2022 г. он сообщал, что Норвегия предложила провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО у себя.
"Я благодарен за предложение Норвегии и с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в моем родном городе", - сказал Столтенберг.
"Это будет важная возможность для министров обсудить фундаментально изменившуюся ситуацию с безопасностью из-за жестокой войны России в Украине и нашей непоколебимой поддержки украинского народа, чтобы он мог победить", — добавил генсек НАТО.
- В начале января Норвегия отправила Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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