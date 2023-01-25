НАТО соберет глав МИД в Осло, среди тем встречи будет война в Украине

Об этом 25 января сообщила пресс-служба НАТО.

Да, соответствующие даты анонсировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В декабре 2022 г. он сообщал, что Норвегия предложила провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО у себя.

"Я благодарен за предложение Норвегии и с нетерпением жду встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в моем родном городе", - сказал Столтенберг.

"Это будет важная возможность для министров обсудить фундаментально изменившуюся ситуацию с безопасностью из-за жестокой войны России в Украине и нашей непоколебимой поддержки украинского народа, чтобы он мог победить", — добавил генсек НАТО.

В начале января Норвегия отправила Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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