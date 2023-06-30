Об этом Уоллес сказал на пресс-конференции с канадской коллегой Анитой Ананд в Лондоне, передает Reuters.

"Я считаю, что нам следует обязательно рассмотреть возможность отказаться от Плана действий по членству", - сказал Воллес.

В то же время британский министр отметил, что не может гарантировать договоренности об этом шаге перед саммитом НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, однако сказал, что можно устранить другие препятствия для членства Украины.

Ранее в июне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга отменить требование выполнения плана действий по членству для вступления Украины в Альянс.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник заявило, что президент Джо Байден не против отмены требования ПДЧ для Украины.

По данным Politico, все большее число государств НАТО поддерживают упрощенное вступление Украины, что предусматривает отказ от требования выполнять ПДЧ.