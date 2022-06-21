НАТО сейчас переосмысливает свою роль как оборонного союза - политический аналитик Сухарина

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Фактически фонд "Демократические инициативы" с 90-х годов продвигает тему присоединения Украины к НАТО. За это время эта тема была очень острой в нашей стране, но сами страны НАТО и НАТО как организация фактически несколько изменили свой вектор деятельности. В течение этого времени деятельность Альянса была существенно уменьшена по сравнению с периодом холодной войны. Также мир в Европе и отсутствие крупных глобальных войн стали восприниматься как данность", - отметил политический эксперт.

Аналитик отметил, что многие страны НАТО и НАТО как организация уже переосмысливают свою роль как надежного и эффективного оборонного союза, который может обеспечить безопасность своим членам, а также более глобальные цели, как мир для стран, связанных с Альянсом.

Андрей Сухарина прокомментировал возможные ожидания Украины по поводу членства в НАТО: "Вряд ли мы сможем стать членами НАТО в краткосрочной перспективе, это маловероятно. Мы можем просить НАТО продолжать поддержку Украине, потому что эта война будет долгой и очень тяжелой, как все уже об этом говорят. И речь идет не о том, что Украине нужно поставить какое-то конкретное количество оружия, а речь о том, что Украине нужно это постоянно, каждый месяц, каждую неделю, каждый день".

Политический эксперт подчеркнул, что поток помощи, техники необходим Украине постоянно для победы в этой долгосрочной войне, чтобы обеспечивать наши резервы и возобновлять утраченный потенциал.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил , что на саммите в Мадриде страны НАТО примут концепцию новой стратегии и объявят, что Россия больше не является партнером Альянса.

Также Столтенберг обнародовал положительный и отрицательный сценарий развития войны в Украине. По его словам, Украина нуждается в дальнейшей поддержке, ведь при ее отсутствии война с Россией может затянуться на годы.

20 июня командующий военно-воздушными силами Германии Инго Герхартц заявил, что в НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие, если РФ сделает это первой

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