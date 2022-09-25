Путин объявил мобилизацию, говоря о том, что это частичная мобилизация. Мы понимаем, что это сценарий на долгую войну. Какие вы сейчас видите меры, которые будет принимать Путин и, соответственно, какая реакция мирового сообщества?

Я не верю, что война может длиться так уж долго, потому что Россия не способна должным образом подготовить эти 300 тысяч новобранцев. Сильно ли эта мобилизация на что-то повлияет? Украина уже продемонстрировала исключительное мужество и мастерство на поле боя, а теперь еще и получает ожидаемое оружие, поэтому Путин вскоре окажется в ситуации, когда ему придется признать, по крайней мере для себя, что Россия не сможет победить. Вот почему он сейчас использует эскалационную риторику по поводу возможного использования ядерного оружия. Он хочет нас испугать и, в конце концов, заставить отступить. Но он понимает, что чисто в военном плане ему не победить.

Это означает, что Путин осознал, что он проиграл нынешнюю фазу войны и начинает дальнейшую агрессию и эскалацию. Вопрос ядерного сдерживания Путина, потому что он регулярно повторяет свою мантру о том, что Россия может тем или иным способом применить тактическое или стратегическое ядерное оружие. О стратегическом ядерном оружии только что заявил Дмитрий Медведев.

Да, это правда, и это часть военной доктрины России, которую мы уже обсуждали с вами раньше, и которая заключается в эскалации конфликта с целью деэскалации, то есть чтобы убедить оппонента, в готовности прибегнуть к столь неслыханному насилию, которое испугает противника и заставит его сдаться.

Вот что сейчас делает Путин… Он не безумец, нет. Он хорошо знает, что в случае применения ядерного оружия есть риск, что у него закончится абсолютно все, включая его собственную жизнь, а ничто его так не волнует как собственное благополучие.

Его нынешние нарративы направлены исключительно на устрашение. Я не настроен оптимистично, потому что это ужасная война, которую нужно поскорее закончить. Да, Путин хочет продолжения, но долго продержаться ему не удастся. Очень показательно освобождение более 200 бойцов, многие из которых - знаменитые азовцы. Это солдаты, за жизнь которых переживали все, и теперь они на свободе.

Я понимаю Вас, господин амбасадор, с другой стороны наш общий знакомый, генерал Бен Ходжес, сказал, что в ответ на подъем Путиным агрессии возможно уничтожение российского черноморского флота. В Кремле из-за этого поднялась истерика. Путин понимает очень четкие и конкретные инструменты сдерживания. И соответственно, какие инструменты могут быть использованы, если бы Путин пошел на невиданную неконвенциональную эскалацию?

Генерал Ходжес — лучший военный аналитик, которого я когда-либо встречал, с невероятным опытом и отличными связями. Не имел возможности обсудить с ним такой его комментарий, но очевидно, что в этом кроется определенный смысл.

Вероятно может наступить момент, когда, если не все НАТО, то отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь еще более мощную, чем американские HIMARS.

В частности, речь идет об авиатехнике, ведь Польша, например, несколько месяцев назад выразила готовность передать Украине некоторые свои истребители. Также заместитель командующего ВМС Украины заявлял, что в планы Украины входит уничтожение черноморского флота РФ, правда, без дальнейших подробностей. Что еще может сделать Путин? Как вы заметили, он мог бы показательно использовать тактическое ядерное оружие, но это не принесло бы какой-либо большой военной пользы, поскольку украинские силы разбросаны по всей линии фронта. Они не концентрируются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы бы увидели неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что сначала он просто попробует нас напугать, а затем будет ждать реакции европейцев относительно перенесения морозов этой зимой.

Насколько серьезно президент США Джозеф Байден будет готов ввязаться в окончательный бой на стороне Украины? Мы все внимательно слушали его выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, но не услышали о конкретных инструментах. Он дал общие заверения и наметил общий курс, но мы понимаем, что все будет решаться с точностью до буквы военной доктрины Соединенных Штатов. Как Вы сейчас оцениваете, насколько Джозеф Байден будет готов применить жесткие решения, в частности речь идет и о поставках нам дальнобойной артиллерии?

Будучи здесь, в Стамбуле, очевидно, я не знаю, что творится у него в голове, но мне известно, что его администрация, которую он возглавляет вместе с Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности, рассматривала способы реагирования в случае применения Россией тактического ядерного оружия. Учитывалось все: от жестких санкций до военного вмешательства с использованием натовского ядерного оружия. Как по мне, я не верю, что дойдет до ядерной войны, Путин действительно ее не хочет. Он хорошо понимает, что таким образом выроет себе яму. Предполагаю, что в США рассматривают предоставвление ракет большего радиуса поражения, которые могли бы бить по территории России и по удаленным оккупированным территориям в Украине. Ваши пилоты оказались несравненными асами, поэтому возможно, что в НАТО серьезно задумываются о замене украинских истребителей натовскими, ведь техника в ходе войны нуждается в регулярной замене.

В более длинной перспективе Путин, конечно, проигрывает, он запустил войну в середину Российской Федерации, теперь он не сможет скрыть войну в каких-то абсолютно идиотских формулах так называемой военной операции, началась мобилизация. Речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе, что может завершиться для Путина тем, чем завершилось вхождение России в Первую Мировую войну для Николая Романова. С другой стороны, мы видим, как он упорно идет по пути свершившихся фактов fait accompli, в частности речь идет о провозглашении аннексированными временно оккупированных земель. Конечно, он это хочет называть референдумами, ответом на аннексию или попытки аннексии наших территорий.

Псевдореферендумы – это признак отчаяния Путина в предвкушении своего проигрыша. Он никогда бы не проводил референдумы при условии неполного российского контроля над Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, ведь это очень рискованно.

Конечно, результаты подтасуют, и никто в мире, кроме таких стран как Никарагуа, Северная Корея и Сирия, не будет рассматривать вопрос легитимности такого явного фальсификата. Проследив за реакцией высших должностных лиц Украины, кажется, что они особо и не встревожились. Они воспринимают все это как шутку и проявление безысходности президента Путина. Все сводится к ясному пониманию самим Путиным, что он таки проиграл.

И последнее, на что я хотел бы обратить внимание, заключается в том, что эта частичная мобилизация оказывает тектоническое влияние, словно огромное землетрясение в политике России. Потому что до сих пор молодежь в Санкт-Петербурге, например, вообще не чувствовала, что где-то там идет какая-то война. Воевать соглашались представители определенных экономически отчаявшихся и отдаленных регионов России. Сейчас война стучится в дверь к каждому, и уровень ее непопулярности среди россиян зашкаливает.

Путин может применять чрезвычайно ужасные инструменты ударов по гражданскому населению. В частности, речь идет о создании возможной рукотворной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, и Путин будет пытаться делать вид, что ничего не произошло, по крайней мере, что это не его вина. И не зря мы видим этот дешевый спектакль русских военных. С другой стороны, мы видим, как они тщательно уничтожают нашу гражданскую инфраструктуру на Востоке Украины, это значит, что во время холодов он будет бить в электростанции и тепловые станции для того, чтобы мы замерзали. Соответственно, будут ли какие-то ответные инструменты? Какие ответные шаги могут предпринять в Европейском Союзе и Соединенных Штатах?

Это огромные гуманитарные угрозы для народа Украины, и мир видит реальную картину происходящего. Все знают правду. МАГАТЭ во главе с господином Гросси знает, что Украина не наносит удары по собственной атомной электростанции, поскольку это было бы самоубийством. Всем известно, что за всем стоит Россия, и всякий раз, когда она переходит в очередную фазу ядерного террора и шантажа, Путин являет миру немыслимое зло, которое несет собой эта война. Если, не дай Бог, зимой будет потеряно энергоснабжение, я не знаю, какие меры продумывает украинское правительство, но быстрого решения по восстановлению электроснабжения, кроме восстановления и переподключения электросетей нет. Все зависит от того, насколько велик будет причиненный вред. Есть линии электропередач и трубопроводы, которые ежедневно взрывают где-нибудь в мире, и их, как правило, можно довольно быстро отремонтировать. Проблема гораздо серьезнее тогда, когда вражеская военная сила России способна оккупировать определенную часть территории на длительный период и блокировать поток энергии. Но я не думаю, что Россия на такое сейчас способна. Если бы она осуществила такой гуманитарный шантаж против украинского народа, то в Украине появилось бы еще более мощное оружие от друзей из НАТО, о котором мы уже упоминали.

Мы понимаем, что Путин поставил Российскую Империю в невиданную ситуацию. Недавно закончилось заседание Шанхайской организации сотрудничества, и мы увидели, что там фактически подписали смертный приговор ОДКБ. Путин не смог или не захотел защищать своего союзника Армению, входящую и ОДКБ, и мы увидели, что именно Си Цзиньпин был основным лидером, обеспечивающим гарантии суверенитета и безопасности в Средней Азии. Си Цзиньпин и Эрдоган. Что, по-вашему, произошло на заседании Шанхайской организации сотрудничества?

Была целая история о том, как Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживала позиции России по ее вторжению в Грузию в августе 2008 года. Ни одно из государств-членов не поддержало распад территориальной целостности Грузии, даже несмотря на сильное давление со стороны Москвы. В случае Армении полностью согласен с вами, поскольку эта страна обратилась в ОДКБ с просьбой о военном вмешательстве, а ОДКБ просто отправила миссию по установлению фактов. Также в июле 2020 года, когда произошли столкновения на границе Азербайджана с Арменией, Пашинян готовил прошение о вмешательстве ОДКБ, а те опередили его, сказав, что мы не собираемся вмешиваться. Поэтому ОДКБ больше не имеет признаков настоящей организации как таковой, она не функционирует и не имеет настоящей цели.

Ваш вопрос о встрече Шанхайской организации сотрудничества действительно важен. Си Цзиньпин еще с начала пандемии не выезжал за пределы Китая, а теперь он отправился в свое первое путешествие в сердце Центральной Азии – Узбекистан. Да, Россия и Китай сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества, но то, что Си Цзиньпин выбрал именно Узбекистан для своего первого визита за границу, является сигналом для Путина.

Китай, в лице Си Цзиньпина, как и Нарендра Моди, таким образом, обнаружили свое недовольство войной России. Для Путина его участие во встрече Шанхайской организации сотрудничества стало большим дипломатическим поражением.

Почему Путин боится Эрдогана? Боится и прислушивается. И вообще, в чем магия президента Эрдогана, если это касается отношений с Путиным?

Я не уверен, что Путин боится Эрдогана, он его уважает и ему нужен. Эрдоган нужен ему для обеспечения прохождения его судов через турецкие проливы, а мы знаем, что на протяжении веков российская внешняя политика была направлена на то, чтобы, по крайней мере, иметь доступ к турецким проливам, если не контролировать их. Путин осознает, что Турция имеет ключ к безопасности в Черном море через ее контроль над проливами, а также потому, что у нее вторая по численности армия НАТО, а еще она является соседкой через Черное море как России, так и Украины и Грузии. Но я также думаю, что Эрдоган нашел способ противостоять агрессии Путина и России, не отталкивая его и не выражаясь эмоционально. Отчасти это связано с историческими реалиями, ведь любой турецкий лидер хорошо знает, что Турция еще с Османских времен больше всего воевала именно с Россией. А отчасти потому, что Эрдоган очень транзакционен в своей дипломатии, кстати, таким был и Дональд Трамп.

Президент Эрдоган руководствуется не идеологией, а исключительно национальными интересами. Такое видение мира присуще и Путину. На самом деле, Путин уважает это и чувствует, что может доверять Эрдогану, потому что ослабить Россию в его планы не входит, а скорее наладить с ней отношения. Всё крутится вокруг прибыли. Как известно, Турция получает от России много природного газа, нефти, зерна и, конечно, туристов. Итак, даже несмотря на то, что Эрдоган является сильным сторонником Украины в нынешней ситуации, в игру вступили взаимные политические и экономические интересы России и Турции.

Почему, по вашему мнению, президент Си Цзиньпин настолько неактивен в вопросе российско-украинской войны? И вообще, имел ли он достаточное количество инструментов, чтобы применить их против Путина, в частности подтолкнуть Путина к переговорному процессу, который должен базироваться на полном выводе российских войск?

Может дойти и до этого, особенно, если Россия решит пойти на эскалацию и применить оружие массового уничтожения. В такой ситуации активнее бы включился Китай, потому что он, в отличие от России, не ревизионистская страна. На примере Украины мы видим, что Россия хочет перерисовывать карту мира, в то время как Китай этого не делает. Он хочет восстановить свою территориальную целостность в соответствии со своим видением. Китай хочет стабильности, а эскалация войны в Украине подрывает экономическую и политическую стабильность, которая особенно важна для Китая. В то же время, Китай стремится противостоять США и их союзникам, уменьшая их объединенную мощь, и поэтому Китай оказывается в сложной ситуации в отношении Украины. Китай совсем не хочет этой войны, но и не хочет усиливать друга и будущего союзника США и НАТО, то есть Украину. Внешняя политика Китая сейчас базируется на желании работать с Россией повсюду, где только возможно, чтобы противостоять американцам и их союзникам. Только время покажет, к каким средствам захочет прибегнуть Китай по отношению к России, и все зависит от того, будет Путин и дальше нагнетать ситуацию в этой войне или нет. Чем больше Путин будет прибегать к эскалации, тем активнее будет против него выступать Китай.

По вашему мнению, господин амбасадор, как может измениться ситуация в результате перевыборов в Конгресс Соединенных Штатов и вообще, есть ли полный консенсус среди военно-политических элит США, речь идет о помощи Украине, не о каких-то словесных формулах, а о том, чтобы кто-то ставил подписи под конкретными решениями для того, чтобы запустить в действие лендлиз, для того, чтобы предоставить дальнобойную артиллерию и наконец представить очень четкую концепцию принуждения Путина к миру, потому что очень часто мы слышали довольно странные вещи со стороны Джейка Салливана, советника президента Байдена.

Джейком Салливаном, похоже, руководит желанием предотвратить ядерную войну между Россией и США. Поэтому он постоянно подчеркивал помощь Украине в укреплении ее позиций за столом переговоров, которые рано или поздно состоятся. Я считаю такой подход ошибочным, и сейчас подобная риторика начинает меняться. Все больше слышим четкую позицию Белого дома в стремлении ускорить победу Украины, ведь она отвечает национальным интересам США. Таким образом, будет достигнут двухпартийный консенсус по поддержке Украины в этой войне, и пока мало кто из политиков выступает против текущей поддержки Украины и предоставления более 15 миллиардов долларов военной помощи. Некоторые представители крайне правых и левых высказываются, что сейчас им следует сосредоточиться на своих внутренних проблемах и своей экономике, поскольку существует вероятность рецессии и падения курса. Одни считают, что война в Украине является причиной перебоев в цепях поставок и повышения цен на энергоносители, другие убеждены, что США не должны так заниматься войной в Украине, но таких очень мало. Уверяю вас, что если Украина будет продолжать и дальше так мужественно и результативно бороться, то поддержка США будет только расти.