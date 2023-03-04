НАТО: РФ в войне против Украины потеряла более 200 тыс. военных и 1800 офицеров

Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на традиционном обеде в мэрии Гамбурга, передает Spiegel.

Командующий утвердил, что "масштабы этой войны – невероятные".

В частности, он отметил, что Россия потеряла более 2 тыс. боевых танков. Погибли и получили ранения более 200 тысяч русских солдат и более 1800 офицеров. А войска в среднем выпускают более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - резюмировал Кристофер Каволи.