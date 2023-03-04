НАТО: РФ в войне против Украины потеряла более 200 тыс. военных и 1800 офицеров
Российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине убитыми и ранеными по меньшей мере 200 тыс. военных, 1800 офицеров, а также более 2000 боевых танков
Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на традиционном обеде в мэрии Гамбурга, передает Spiegel.
Командующий утвердил, что "масштабы этой войны – невероятные".
В частности, он отметил, что Россия потеряла более 2 тыс. боевых танков. Погибли и получили ранения более 200 тысяч русских солдат и более 1800 офицеров. А войска в среднем выпускают более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.
"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - резюмировал Кристофер Каволи.
- Напомним, утром Генштаб отчитывался, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 152 190 военных, 3409 танков, 2066 БПЛА, 302 самолета и 289 вертолетов.
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