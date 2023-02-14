НАТО разрабатывает инструкции на случай участия в высокоинтенсивном конфликте – Bloomberg

Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Bloomberg.

Стало известно, что согласно публикации, министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе на этой неделе подпишут новые политические руководящие принципы, в которых будут изложены инвестиционные требования к подготовке членов Альянса к любой потенциальной будущей военной деятельности.

Кроме того, как утверждают осведомленные источники, в секретном документе будут спланированы пути одновременного участия государств НАТО в конфликте высокой интенсивности, так называемом конфликте по статье 5, в котором союзникам придется защищать друг друга, а также на случай военных событий за пределами действия статьи 5 .

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Статья 5 – это положение НАТО о взаимной обороне, которое предусматривает защиту всеми союзниками одного государства-члена, если оно подверглось нападению.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, членам Альянса будет предложено переориентировать инвестиции на силы и средства, необходимые для коллективной обороны: более тяжелые войска и мощная противовоздушная и противоракетная оборона.

В документе также будет отмечена необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от вооруженных сил.

После принятия руководящих принципов военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно разработает требования для каждого члена Североатлантического союза.