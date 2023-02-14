НАТО разрабатывает инструкции на случай участия в высокоинтенсивном конфликте – Bloomberg
Государства НАТО разрабатывают инструкции на случай участия государств-членов Североатлантического союза в конфликте высокой интенсивности и применения статьи 5 о взаимной защите или военных действий за пределами этой статьи
Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает Bloomberg.
Стало известно, что согласно публикации, министры обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе на этой неделе подпишут новые политические руководящие принципы, в которых будут изложены инвестиционные требования к подготовке членов Альянса к любой потенциальной будущей военной деятельности.
Кроме того, как утверждают осведомленные источники, в секретном документе будут спланированы пути одновременного участия государств НАТО в конфликте высокой интенсивности, так называемом конфликте по статье 5, в котором союзникам придется защищать друг друга, а также на случай военных событий за пределами действия статьи 5 .
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Статья 5 – это положение НАТО о взаимной обороне, которое предусматривает защиту всеми союзниками одного государства-члена, если оно подверглось нападению.
По словам высокопоставленного чиновника НАТО, членам Альянса будет предложено переориентировать инвестиции на силы и средства, необходимые для коллективной обороны: более тяжелые войска и мощная противовоздушная и противоракетная оборона.
В документе также будет отмечена необходимость увеличения инвестиций в цифровую модернизацию и необходимость комплексного использования данных, полученных от вооруженных сил.
После принятия руководящих принципов военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно разработает требования для каждого члена Североатлантического союза.
- 14 февраля стало известно, что аналитик Defense Express Сергей Згурец считает , что странам НАТО следует готовиться к возможной эскалации из РФ из-за непредсказуемых действий российской армии.
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