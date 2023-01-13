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НАТО разместит самолеты AWACS в Румынии, они будут отслеживать российскую активность

13 января, 2023 пятница
12:22
Мир

17 января НАТО планирует разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения (AWACS) в Бухаресте, Румыния. Они будут наблюдать за российской военной активностью

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

НАТО планирует развернуть наблюдательные самолеты в Бухаресте, Румыния. Отмечается, что 17 января борты дальнего радиолокационного слежения (AWACS) должны прибыть на авиабазу страны.

Представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула : AWACS могут обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевыми элементами в сдерживании и обороне Альянса.

"Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса", - заявила она.

  • Напомним, в начале января стало известно, что США перебросят в Европу одну из бригад своей армии. Она будет базироваться в Польше и Литве в течение 6 месяцев. В состав бригады входят 1275 единиц техники.
  • В нидерландский порт Влиссинген 11 января прибыло большое количество танков и других военных транспортных средств армии США. Техника усилит базы НАТО в Польше и Литве.

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Румыния
война с Россией
НАТО
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