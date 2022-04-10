НАТО рассматривает вариант развертывания постоянных войск на своей границе. Все дело в РФ

Об этом сообщает Reuters .



По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс находится "на середине очень фундаментальной трансформации", которая будет отражать "долгосрочные последствия" действий президента РФ Владимира Путина.



"То, что мы видим сейчас, - новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сказал Столтенберг.



Решения о перезагрузке и возможности постоянного военного присутствия на границе будут приняты на саммите НАТО, который состоится в Мадриде в июне.

7 апреля правительство Финляндии заявило, что в течение нескольких недель рассмотрит шаги по потенциальному вступлению в НАТО. СМИ сообщают, что Финляндия может подать заявку на вступление в альянс еще до конца апреля 2022 года.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции может изменить свою позицию в пользу членства в НАТО вслед за Финляндией, что означает поддержание присоединения к альянсу парламентским большинством.