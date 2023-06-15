На таких темах акцентируют международные издания 15 июня:

НАТО обсуждает долгосрочную поддержку Украины и рассмотрит новые региональные планы защиты своих территорий

Министры обороны стран НАТО планируют обсудить долгосрочную поддержку Украины и новые мероприятия по подготовке к коллективной обороне альянса в Брюсселе, пишет The New York Times. Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает от поспешных выводов по поводу украинского контрнаступления, учитывая раннюю стадию боевых действий. "Мы не знаем, станет ли это переломным моментом в войне, – отмечает он и отмечает: – Чем больше успехов достигнет Украина, тем сильнее будет ее рука за столом переговоров". В НАТО планируется обсудить многолетний пакет мер по поддержке и безопасности для Украины, а также усилия по увеличению оборонного производства в Альянсе, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины в боеприпасах, подчеркивают в издании.

Ожидается, что министры также рассмотрят новые региональные планы защиты территории НАТО, которые, по словам Столтенберга, могут привести "более 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности", что является частью усилий Североатлантического союза по обновлению военной стратегии после вторжения России.

Тем временем США подчеркивают , что война в Украине – это марафон, а не спринт. Такие слова произнес министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на открытии заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает The Guardian. Наряду с ним, называя ядерную риторику России опасной и безрассудной, генсек НАТО Йенс Столтенберг также отмечает: "Если мы хотим справедливого и продолжительного мира, то НАТО должно продолжать оказывать военную поддержку Украине". Он ожидает, что лидеры НАТО увеличат свои обязательства по расходам на оборону, однако, скорее всего, это не будет согласовано до саммита НАТО в Вильнюсе в следующем месяце.

США и союзники ведут переговоры о гарантиях безопасности Украины. "Эти переговоры и дискуссии продолжаются, но пока они не достигли каких-либо конкретных результатов, потому что нет сомнений, что это тоже очень, очень сложный вопрос", – говорит в комментарии Politico европейский чиновник, который не был уполномочен говорить с прессой.

Как акцентирует издание, эти дискуссии огорчили даже некоторых союзников. "Реальную гарантию безопасности предоставляет только альянс, – говорит европейский чиновник. – И любые временные договоренности не могут быть поданы, как замена полноправного членства, обеспечивающего коллективную гарантию стран друг другу и являющегося, я бы сказал, сильнейшей гарантией, что существует в Европе». Некоторые американские законодатели также не уверены, что сосредоточение на предоставлении гарантий безопасности за пределами альянса сейчас мудро.

Контрнаступление требует терпения и времени, однако от него зависит будущая поддержка

Войны не ведутся по политическому расписанию, отмечает Politico: "накануне контрнаступления Украины президент Владимир Зеленский и его главные помощники пытались объяснить эту реальность как нервным союзникам, которые с нетерпением ждут военного прогресса, так и собственному народу, который стремится начать большое контрнаступление и услышать новости с фронта". Как пишет медиа, беспокойство вызывает то, что неоправдание ожиданий может привести к сокращению международной военной помощи и восстановлению, часто косвенного, давления на Москву с целью привлечения ее к переговорам.

Однако, по мнению экспертов, есть еще другой политический аспект – длительная война грозит усталостью Запада, истощением арсеналов и размыванием единства. По словам украинских законодателей, во время недавних переговоров с представителями Государственного департамента и Совета национальной безопасности США запросы по поводу будущих обязательств и просьб были отвергнуты, а ответ часто был таким: "Посмотрим, как пойдет контрнаступление".

Между тем Gazeta Wyborcza публикует мнение бывшего начальника генерального штаба Войска Польского Мечислава Ценюха, который считает, что сейчас Украина форматирует театр военных действий, однако это еще не является контрнаступлением. Он также подчеркивает, что сейчас у Украины и у союзников наступление в рамках информационной войны.