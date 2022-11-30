Об этом в среду в Бухаресте заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.

Делают это для того, чтобы убедиться, что украинцы получат то, что нужно и может быть наиболее эффективным.

"Часть расходов действительно запланирована на системы советской эпохи, которыми они пользуются десятилетиями. Например, на обеспечение боеприпасами для этих систем вооружения. В некоторых случаях необходимо производство вещей, которые не производились в течение длительного времени. Мы рассматриваем этот вопрос со всех сторон", - пояснил Блинкен.

Напомним, как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа над Россией.

Столтенберг сообщил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи

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