НАТО рассматривает инвестиции в системы вооружений советских времен, которые используются в Украине
В НАТО рассматривают вариант инвестиций в системы вооружений советских времен, которые используются ВСУ для борьбы против России
Об этом в среду в Бухаресте заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет CNN.
Делают это для того, чтобы убедиться, что украинцы получат то, что нужно и может быть наиболее эффективным.
"Часть расходов действительно запланирована на системы советской эпохи, которыми они пользуются десятилетиями. Например, на обеспечение боеприпасами для этих систем вооружения. В некоторых случаях необходимо производство вещей, которые не производились в течение длительного времени. Мы рассматриваем этот вопрос со всех сторон", - пояснил Блинкен.
- Напомним, как заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предварительным условием рассмотрения вопроса членства Украины в НАТО является ее победа над Россией.
- Столтенберг сообщил, что Украина в будущем станет членом НАТО, а союзники пообещали Киеву больше помощи
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