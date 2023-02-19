НАТО провоцирует Кремль, чтобы получить свежие данные о реальном состоянии российского ядерного оружия — не погнило ли оно давно?

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Дмитрий Медведев в свежем интервью заявил, что удары ВСУ по оккупированному Крыму повлекут за собой жестокую реакцию Кремля.

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"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся Украина, оставшаяся под властью Киева. ... Наш ответ может быть любым. Мы не ставим перед собой никаких ограничений и готовы применять все виды оружия. Соответственно ...в том числе к Основам ядерного сдерживания. ... Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным".

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О каких-то серьезных перспективах ядерной угрозы будет идти речь, если не клоун Медведев будет разбрасываться угрозами, а если Россия, например, начнет ядерные испытания

Зависимость уже очевидна: чем более серьезное оружие предоставляют Украине — тем строже угрозы Кремля. Хотя все равно они не выглядят убедительными.

О каких-то серьезных перспективах ядерной угрозы будет идти речь, если не клоун Медведев будет разбрасываться угрозами, а если Россия, например, начнет ядерные испытания. Это будет противоречить всем международным договоренностям, но Путин и так уже на них наплевал. "Хуже не будет" - по крайней мере, гораздо хуже, чем та ситуация, в которую он загнал Россию теперь.

Вот в случае ядерных испытаний ядерная угроза от России действительно станет реальной. Хотя все упирается в вопрос, в каком состоянии на данный момент ядерный арсенал РФ? Учитывая досадное состояние всех других ресурсов в сфере обороны (почти все ржавое, гнилое, разрушенное, разворованное, десятилетиями не обслуживаемое из-за хищения денег и для этого).

Имеет ли Россия в реальности чем угрожать Европе и миру? Или по факту это блеф: то, что удастся запустить, просто упадет где-нибудь рядом с пусковыми площадками?

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Есть вероятность, что НАТО намеренно провоцирует Путина на все более резкую реакцию: собственно, чтобы получить свежие данные о реальном состоянии российского ядерного оружия в результате спровоцированных маневров, передвижений, экстренной поверки, в конце концов, тех же испытаний.

Пока нам и союзникам это неизвестно. Но, собственно, это определяет тактику и стратегию обращения с сумасшедшей кремлевской геронтократией. Сейчас диалог строят в расчете на худшее: что в России еще осталось сколько-нибудь ядерного оружия в пригодном состоянии.

Есть вероятность, что НАТО намеренно провоцирует Путина на все более резкую реакцию: собственно, чтобы получить свежие данные о реальном состоянии российского ядерного оружия в результате спровоцированных маневров, передвижений, экстренной поверки, в конце концов, тех же испытаний. Потому что пока Кремль не трогает ядерное оружие, оно остается "черным сундуком", "бомбой Шредингера", которая то ли есть, то ли нет.

А НАТО очевидно хочет точно знать, с чем имеет дело. Следовательно, будет провоцировать и дальше. А Медведев и Путин будут и дальше разбрасываться угрозами — к поражению РФ или к нужной НАТО реакции.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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