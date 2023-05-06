НАТО провело обучение по выявлению подлодок РФ, которые могут осуществлять диверсии против ЕС
НАТО усиливает наблюдение за подлодками после того, как оборонный альянс предупредил, что РФ может навредить критически важным подводным объектам
Об этом говорится в заявлении командующего подводными лодками НАТО Стивена Мака, которое приводит Bloomberg.
Члены НАТО провели последних 12 дней, прочесывая моря у берегов Норвегии и Исландии в поисках фиктивной вражеской подлодки. Эти учения направлены на оттачивание навыков противодействия подлодкам РФ.
"Ассиметричная угроза подлодки заключается в ее малозаметности, в том факте, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют", - сказал Мак.
По его словам, для НАТО важно научить его членов тому, как понимать окружающую среду, которую подлодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченными.
В рамках учений под названием Dynamic Mongoose, которые начались 24 апреля и завершаются в пятницу, 12 стран НАТО, объединили свои морские патрульные самолеты, надводные корабли и дружеские субмарины для поиска условно вражеской подлодки.
Обучение проходило в стратегическом для альянса районе, так называемом коридоре Гренландия-Исландия-Великобритания, через который российским судам необходимо пройти для выхода в Атлантический океан.
Оказавшись там, силы РФ могут нарушить коммерческое судоходство или перерезать линии военных поставок США. Саботаж подводных трансатлантических кабелей передачи данных может нанести значительный ущерб.
- Напомним, страны НАТО проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023, которые продлятся с 12 по 23 июня.
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