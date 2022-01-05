НАТО проведет заседание с Украиной перед встречей с РФ
10 января в Брюсселе пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО, за два дня до заседания Совета Россия-НАТО, где будут обсуждаться вопросы безопасности
Об этом в среду, 5 января, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", - говорится в его сообщении в Twitter.
- Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.
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