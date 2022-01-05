НАТО проведет заседание с Украиной перед встречей с РФ

Об этом в среду, 5 января, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании Комиссии Украина-НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию российской агрессии", - говорится в его сообщении в Twitter.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.