НАТО проведет заседание по выступлениям Турции против приема Швеции и Финляндии в Альянс
В Брюсселе состоится встреча под эгидой НАТО представителей Швеции, Финляндии и Турции для обсуждения нежелания Анкары расширять Альянс
Об этом сообщает Укринформ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни проведет в Брюсселе встречу высокопоставленных чиновников из Швеции, Финляндии и Турции для обсуждения оппозиции Турции к приему в Альянс Швеции и Финляндии", — говорится в материале.
По словам Столтенберга, он находится в тесном контакте с президентом Турции и руководителями Финляндии и Швеции.
- 29 мая влиятельная турецкая газета Hurriyet сообщила, что Анкара ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам.
- Министр иностранных дел Финляндии считает, что разногласия с Турцией по вступлению в Североатлантический альянс будут решены в ближайшие недели.
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- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
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