НАТО проведет заседание по выступлениям Турции против приема Швеции и Финляндии в Альянс

Об этом сообщает Укринформ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни проведет в Брюсселе встречу высокопоставленных чиновников из Швеции, Финляндии и Турции для обсуждения оппозиции Турции к приему в Альянс Швеции и Финляндии", — говорится в материале.

По словам Столтенберга, он находится в тесном контакте с президентом Турции и руководителями Финляндии и Швеции.

29 мая влиятельная турецкая газета Hurriyet сообщила, что Анкара ожидает от Финляндии и Швеции шагов по противодействию курдам.

Министр иностранных дел Финляндии считает, что разногласия с Турцией по вступлению в Североатлантический альянс будут решены в ближайшие недели.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов. Позже президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.

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