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НАТО проведет саммит в 2023 году в Литве, - Науседа

29 июня, 2022 среда
12:28
Новости Гитанас Науседа

На этой неделе в Мадриде Североатлантический альянс примет проведение следующего саммита в Литве, сталкивающегося с угрозами со стороны РФ

Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Европейская правда .

"В следующем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе", - отметил Науседа.

Саммит должен пройти в Литве уже в 2023 году, хотя обычно его проводят раз в два года. Альянс принял такое решение из-за ситуации в области безопасности в мире.

  • Ранее секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия готовит быстрый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

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Литва
НАТО
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