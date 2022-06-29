НАТО проведет саммит в 2023 году в Литве, - Науседа

Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Европейская правда .

"В следующем году саммит НАТО состоится в Вильнюсе", - отметил Науседа.

Саммит должен пройти в Литве уже в 2023 году, хотя обычно его проводят раз в два года. Альянс принял такое решение из-за ситуации в области безопасности в мире.

Ранее секретарь совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия готовит быстрый и жесткий ответ для Литвы, от которого пострадают все жители балтийской страны.

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