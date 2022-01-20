НАТО проведет масштабные учения за полярным кругом с участием 35 тыс. военных
В марте 2022 года 28 стран НАТО проведут масштабные совместные военные учения Cold Response 2022 в Норвегии за полярным кругом, в которых будет задействовано 35 тысяч военных и два авианосца
Об этом сообщают миссия США при НАТО и High North News.
"Крупнейшие учения НАТО за полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта. В них примут участие 35 000 солдат из 28 стран. Американский авианосец USS Harry S Truman также будет задействован в учениях", - говорится в сообщении американского представительства.
Учения проведут на севере Норвегии за полярным кругом и в Норвежском море. Кроме 35 тысяч военных, к ним будут привлечены авиация, бронетехника, боевые корабли, среди них два авианосца - американский USS Harry S. Truman (CVN-75) и британский HMS Prince of Wales (CVF).
Большинство сил будут приходиться на США и Великобританию, но к маневрам привлекут основную часть всей норвежской обороны.
В Норвегии подчеркнули, что Cold Response-2022 станут крупнейшими учениями страны за 80 лет.
Основной целью учений является подготовка стран - союзников НАТО к возможным боевым действиям и обороне в условиях севера.
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