Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии США .

Многонациональные учения под руководством Германии будут сосредоточены на полевой подготовке оперативного и тактического уровня, главным образом в ФРГ, а также в передовых оперативных точках в Чехии, Эстонии и Латвии с 12 по 23 июня.

Среди примерно 220 участвующих в учениях самолетов будет 23 типа самолетов, почти 100 из которых будут представлять более 40 подразделений ВВС.

"Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС со времен основания НАТО в 1949 году", - отметили в прессрелизе.

"Стратегическая и тактическая оперативная совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, равно как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных ВВС", - сказал генерал-лейтенант ВВС США Майкл А. Лох, директор Воздушной национальной гвардии.