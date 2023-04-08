НАТО проведет крупнейшие за свою историю авиационные учения Air Defender 2023
Страны Североатлантического договора проведут крупнейшие в своей истории авиационные учения Air Defender 2023, которые продлятся с 12 по 23 июня
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии США .
Многонациональные учения под руководством Германии будут сосредоточены на полевой подготовке оперативного и тактического уровня, главным образом в ФРГ, а также в передовых оперативных точках в Чехии, Эстонии и Латвии с 12 по 23 июня.
Среди примерно 220 участвующих в учениях самолетов будет 23 типа самолетов, почти 100 из которых будут представлять более 40 подразделений ВВС.
"Это делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС со времен основания НАТО в 1949 году", - отметили в прессрелизе.
"Стратегическая и тактическая оперативная совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, равно как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных ВВС", - сказал генерал-лейтенант ВВС США Майкл А. Лох, директор Воздушной национальной гвардии.
- Напомним, центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (CCDCOE), работающий в Таллинне, 18-21 апреля проведет крупнейшие в мире по обучению по киберзащите Locked Shields 2023, в них примут участие около 3 000 человек.
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