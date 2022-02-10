"НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Украины": Столтенберг обсудил агрессию РФ с Зеленским
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил наращивание российских войск вокруг Украины в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским и выразил поддержку Киеву
Об этом генсек НАТО сообщил в Twitter.
"Обсудил с президентом Владимиром Зеленским наращивание военных сил России в Украине и вокруг нее. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку нашего партнера, которого мы высоко ценим. Мы призываем Россию к деэскалации и диалогу, чтобы найти мирное решение", - говорится в сообщении Столтенберга.
- Напомним, НАТО направило России письменное предложение продолжить переговоры по Украине в формате Совета НАТО-Россия.
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