НАТО продлит срок полномочий Столтенберга до апреля 2024 года, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на дипломатические источники Welt am Sonntag.

Отмечается, что продление срока полномочий Йенса Столтенберга до апреля 2024 года - обеспечить стабильность деятельности Альянса во время войны, которая продолжается в Украине.

"Существует неофициальная договоренность между 30 странами-членами по поводу того, что Столтенберг должен оставаться в должности после истечения срока его полномочий 30 сентября, сообщают источники, добавляя, что официальное решение будет принято в ближайшие недели", - утвердили журналисты.