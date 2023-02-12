НАТО продлит срок полномочий Столтенберга до апреля 2024 года, - Reuters
Альянс намерен продлить срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до апреля 2024 года
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на дипломатические источники Welt am Sonntag.
Отмечается, что продление срока полномочий Йенса Столтенберга до апреля 2024 года - обеспечить стабильность деятельности Альянса во время войны, которая продолжается в Украине.
"Существует неофициальная договоренность между 30 странами-членами по поводу того, что Столтенберг должен оставаться в должности после истечения срока его полномочий 30 сентября, сообщают источники, добавляя, что официальное решение будет принято в ближайшие недели", - утвердили журналисты.
- Напомним, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг работает на этом посту с 2014 года. Срок полномочий Столтенберга должен был завершиться в сентябре 2022 года, но лидеры НАТО из-за российского вторжения в Украину продлили этот срок до 2023 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное