НАТО призывает Россию выполнить обязательства по новому договору о ядерном оружии
НАТО призывает Россию к выполнению обязательств Договора о стратегических наступательных вооружениях для международной стабильности
Об этом говорится в заявлении НАТО.
"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по договору, способствуя инспекциям нового СНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений России и США, - ред.) на территории России и вернувшись к участию в органе имплементации договора, BCC", - подчеркнули в НАТО.
Отмечается, что Россия решила вывести свои ядерные объекты из-под инспекционной деятельности США и отклонила просьбу США провести встречу с целью решения возникших проблем.
"Союзники по НАТО по-прежнему считают, что эффективный контроль над вооружениями является существенным вкладом в достижение наших целей в области безопасности. Новый договор о СНВ отвечает интересам национальной безопасности всех государств, включая союзников по НАТО", - говорится в заявлении.
В НАТО призвали Россию віполнить договоренности, возобновить инспекции на своей территории и вернуться к консультациям в рамках сессий двусторонней комиссии.
- 15 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Китай и другие страны послали России сигнал, "что ядерное оружие не должно быть использовано".
- 22 января глава государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрозил странам НАТО "глобальной катастрофой" из-за поставок Украине наступательного вооружения.
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