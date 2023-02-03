НАТО призывает Россию выполнить обязательства по новому договору о ядерном оружии

Об этом говорится в заявлении НАТО.

"Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по договору, способствуя инспекциям нового СНВ (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений России и США, - ред.) на территории России и вернувшись к участию в органе имплементации договора, BCC", - подчеркнули в НАТО.

Отмечается, что Россия решила вывести свои ядерные объекты из-под инспекционной деятельности США и отклонила просьбу США провести встречу с целью решения возникших проблем.

"Союзники по НАТО по-прежнему считают, что эффективный контроль над вооружениями является существенным вкладом в достижение наших целей в области безопасности. Новый договор о СНВ отвечает интересам национальной безопасности всех государств, включая союзников по НАТО", - говорится в заявлении.

В НАТО призвали Россию віполнить договоренности, возобновить инспекции на своей территории и вернуться к консультациям в рамках сессий двусторонней комиссии.