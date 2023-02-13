The New York Times:

Американские журналисты написали статью-репортаж о российских солдатах, которых ВСУ взяли в плен. Плохо обученные русские солдаты, захваченные Украиной, рассказывают, что командиры использовали их как пушечное мясо, бросая волны тел на штурм. Эти солдаты стали неотъемлемым компонентом военной стратегии России, которая проводит новое наступление на востоке Украины: полагаясь на преобладающую живую силу, большую часть которой составляют неопытные, плохо обученные призывники, несмотря на высокий уровень потерь. В интервью The New York Times полдюжины военнопленных предоставили редкие рассказы из первых уст о том, как это - быть частью жертвенного российского нападения.

Также в The New York Times написали статью о россиянах, воюющих против своей родины. В легионе "Свободная Россия" солдаты взялись за оружие против родной страны, ведя одни из самых ожесточенных боев в войне.

"Они взялись за оружие против России по разным причинам: чувство морального возмущения из-за вторжения в их страну, желания защитить свою родную Украину или из глубокой неприязни к президенту России Владимиру Путину. И они заслужили достаточное доверие украинских командующих, чтобы занять свое место среди сил, которые жестоко сражаются с российской армией", - пишут в The New York Times.

Reuters:

В издании Reuters написали репортаж о том, как российские войска бомбят украинский Бахмут, пока защитники готовятся к штурму. Они отметили, что город Бахмут на востоке Украины подвергся сильному российскому артиллерийскому огню в понедельник, что, очевидно, является прелюдией к новому большому наступлению, когда близится первая годовщина войны. Украинские защитники, уже продержавшиеся там месяцами, были готовы к новым наземным атакам, сообщили украинские военные.

"Бахмут является главной целью президента России Владимира Путина, и его захват даст России новый плацдарм в Донецкой области и редкую победу после нескольких месяцев неудач. Донецкая и Луганская области составляют Донбасс, промышленный центр Украины. Россия частично оккупировала его и хочет получить полный контроль", – отмечают в Reuters.

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает долгожданное российское наступление начатым.

Также Reuters посвятили статью тому, что НАТО стремится увеличить запасы боеприпасов, поскольку война в Украине истощает их запасы. Ожидается, что НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, которые были сильно истощены войной в Украине. Еще до вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года многие страны НАТО не достигли целевых показателей Альянса по накоплению запасов, поскольку официальные лица считали войны на истощение с крупномасштабными артиллерийскими битвами в прошлом. Но темпы поставок в Украину, где ВСУ ежедневно выпускают до 10 000 артиллерийских снарядов, истощили западные запасы и показали пробелы в эффективности, скорости и рабочей силе цепочек снабжения.

The Wall Street Journal:

В The Wall Street Journal написали статью о том, что Россия стремится прорвать украинские границы на востоке в канун первой годовщины войны. Украина заявила, что Россия готова приступить к новой мобилизации, но ей трудно интегрировать войска, которые она уже призвала. "Все готово, - заявил заместитель председателя военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal. - Личный состав есть, списки готовы, люди, которым поручено проводить комплектование и обучение, находятся в готовности". В последние недели Россия усилила свои атаки на украинские линии обороны в Донецке и Луганске, двух регионах на востоке Украины, захват которых президент России Владимир Путин указал приоритетом.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о призыве генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о срочном предоставлении Украине еще большего количества оружия из-за нового наступления РФ. По его словам, новые бои уже принесли большие потери российским войскам, но они также "оказывают давление на Украину".

"Необходимо срочно предоставить Украине больше оружия", – сказал Столтенберг перед встречей министров обороны в Брюсселе во вторник. "Чем быстрее мы сможем доставить оружие, боеприпасы и запасные части на украинский фронт, тем больше жизней мы сможем спасти и тем лучше мы будем поддерживать усилия по поиску мирного разрешения этого конфликта путем переговоров".

Группа, включая министра обороны США Ллойда Остина, также рассмотрит запрос Украины на истребители, сказал Столтенберг, добавив, что разговор о том, чтобы страны НАТО отправили истребители в Украину, займет время.

Также в The Washington Post написали статью о покидающих РФ россиянах. Когда российские войска ворвались в Украину в феврале прошлого года, заставив миллионы украинцев бежать, спасая свои жизни, тысячи россиян тоже спешили паковать свои чемоданы и покидать дома, опасаясь, что Кремль закроет границы и введет военное положение.

"Некоторые давно выступали против роста авторитаризма, и вторжение стало последней каплей. Другими руководили экономические интересы, чтобы сохранить средства к существованию или избежать санкций. А прошлой осенью, военная мобилизация побудила бежать сотни тысяч мужчин", - пишут в издании.

Война президента России Владимира Путина положила начало историческому оттоку его собственного народа. Первоначальные данные показывают, что по меньшей мере 500 000, а возможно, почти 1 миллион уехали за год с начала вторжения — очередная масштабная волна эмиграции после большевистской революции 1917 и распада Советского Союза в 1991 году.

The Guardian:

В The Guardian написали статью о том, что постановка в Венгрии "Войны и мира" акцентирует внимание на ее позиции в отношении России. Патриотическая российская опера идет в Будапеште в канун первой годовщины войны в Украине. Хор в большой опере в Будапеште спел фортиссимо, перекрывая триумфальные оркестровые аккорды: "Мы защитили нашу родину кровью! Слава армии! Не увянет слава России!". Эти слова звучали не о войне в Украине, а из оперы "Война и мир", основанной на романе Льва Толстого о наполеоновском вторжении в Россию, адаптированной композитором Сергеем Прокофьевым в 1940-х годах, со свежим поражением советских нацистов.

Венгерская государственная опера, презентовавшая на прошлой неделе новую постановку оперы, настойчиво отмечала, что расписание и постановка оперы были запланированы задолго до того, как Владимир Путин принял решение о вторжении в Украину.

Также в The Guardian написали, что глава МОК Томас Бах отверг призыв Владимира Зеленского отстранить российских спортсменов от Игр в Париже. Бах защищает возможное приглашение под "белым флагом" и говорит, что правительства не должны решать участие в спортивных соревнованиях.

CNN:

В CNN написали статью, которую назвали "Как индюки на стрельбище", о том, что разгром российских войск в горячей точке Донецка может сигнализировать о будущих проблемах.

На опубликованных видео российские танки бешено вращаются перед тем, как взорваться или въехать прямо на минные поля, люди бегут по всем направлениям, некоторые из них горят, тела солдат застряли на гусеницах танков. Российские военные блогеры называют это фиаско, и даже ужаснее.

Эти сцены были зафиксированы украинскими военными беспилотниками в течение последних двух недель вокруг города Угледар Донецкой области, на востоке Украины, где последовательные российские нападения потерпели неудачу.

BBC:

В BBC написали репортаж о том, как россияне медленно захватывают Бахмут. Президент Украины Владимир Зеленский назвал восточный город "нашей крепостью". Российские войска последние полгода пытаются захватить Бахмут. Теперь они активизировали свое наступление – считают в Украине – чтобы захватить или полностью уничтожить его в канун годовщины вторжения.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали репортаж о том, как украинские военные в Нижней Силезии учатся управлять современными танками. В Свентошове украинские военные неделю учатся управлять современными танками "Леопард", которые Запад должен передать Украине.

"Мы не должны их мотивировать, а скорее "тормозить": они хотят все знать сразу и задают много вопросов", – говорит один из польских командиров.