НАТО призвало власть Косово к немедленной деэскалации напряжения

Об этом сообщила спикер генсека НАТО Оана Лунгеску в twitter.

"Мы призываем институты в Косово к немедленной деэскалации и призываем все стороны к урегулированию ситуации путем диалога. Миссия НАТО KFOR сохраняет бдительность и обеспечит безопасную среду", – говорится в сообщении.