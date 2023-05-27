НАТО призвало власть Косово к немедленной деэскалации напряжения
В НАТО призывают власти Косово к деэскалации после беспорядков на севере страны и заявили о готовности обеспечить порядок
Об этом сообщила спикер генсека НАТО Оана Лунгеску в twitter.
"Мы призываем институты в Косово к немедленной деэскалации и призываем все стороны к урегулированию ситуации путем диалога. Миссия НАТО KFOR сохраняет бдительность и обеспечит безопасную среду", – говорится в сообщении.
- 19 марта президент Сербии Александар Вучич заявил , что не хочет подписывать никаких соглашений с Косово, поскольку страна не признает его независимость.
- Глава правительства Косово Альбин Курти и президент Сербии Александр Вучич 2 мая проведут встречу в Брюсселе, в ходе которой продолжат переговоры по нормализации отношения по плану ЕС.
- 3 мая сообщалось , что лидеры Косово и Сербии не смогли достичь договоренности об ослаблении напряженности после местных косовских выборов на севере страны, где проживает большое сербское меньшинство.
- 26 мая стало известно, что президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию страны в полную боевую готовность и приблизиться к границе с частично признанным Косово. В последнем сейчас продолжаются стычки между косовскими спецназовцами и местными сербами, которые бойкотируют муниципальные выборы.
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