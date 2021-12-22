НАТО привело в повышенную боеспособность 40 тыс. военных из-за предполагаемого нападения РФ, - Die Welt
НАТО впервые отреагировало конкретными мерами в ответ на вероятное вторжение России в Украину, приведя к повышенной готовности 40 тыс. своих военных из Сил быстрого реагирования
Об этом изданию Die Welt сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
Учитывая развертывание Россией войск вблизи границы с Украиной, НАТО ответило первыми конкретными военными действиями и повысило готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса.
Согласно информации, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), известная как так называемая передовая часть НАТО в рамках NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисной зоне в течение пяти дней вместо предыдущих семи дней.
Многонациональную VJTF возглавляет Турция и насчитывает около 6,400 солдат. В 2023 году руководство группой примет Германия.
Другие подразделения NRF, такие как спецподразделения или логисты, также были приведены в повышенную боевую готовность.
Оперативная готовность касается периода, в течение которого аварийные службы, в том числе военная техника, должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами.
Кроме предотвращения агрессии РФ по отношению к Украине, целью этих действий является улучшение защиты восточных государств-членов НАТО (Польши, Румынии, стран Балтии). Там ощущается все большая угроза из-за последних событий на российско-украинской границе.
По информации WELT, на прошлой неделе соответствующее решение принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены. Ранее главнокомандующий Альянсом по операциям генерал Тод Д. Уолтерс предложил правительствам стран НАТО сократить периоды мобилизации.
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