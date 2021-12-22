НАТО привело в повышенную боеспособность 40 тыс. военных из-за предполагаемого нападения РФ, - Die Welt

Об этом изданию Die Welt сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.



Учитывая развертывание Россией войск вблизи границы с Украиной, НАТО ответило первыми конкретными военными действиями и повысило готовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в случае кризиса.



Согласно информации, совместная оперативная группа высокой готовности (VJTF), известная как так называемая передовая часть НАТО в рамках NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисной зоне в течение пяти дней вместо предыдущих семи дней.



Многонациональную VJTF возглавляет Турция и насчитывает около 6,400 солдат. В 2023 году руководство группой примет Германия.



Другие подразделения NRF, такие как спецподразделения или логисты, также были приведены в повышенную боевую готовность.



Оперативная готовность касается периода, в течение которого аварийные службы, в том числе военная техника, должны быть готовы к эвакуации самолетами или вертолетами.



Кроме предотвращения агрессии РФ по отношению к Украине, целью этих действий является улучшение защиты восточных государств-членов НАТО (Польши, Румынии, стран Балтии). Там ощущается все большая угроза из-за последних событий на российско-украинской границе.



По информации WELT, на прошлой неделе соответствующее решение принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены. Ранее главнокомандующий Альянсом по операциям генерал Тод Д. Уолтерс предложил правительствам стран НАТО сократить периоды мобилизации.

Издание Daily Star сообщило, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан.

В Госдепартаменте США заявили о готовности предоставить Украине больше военной техники с учетом угрозы вторжения РФ, а также анонсировали новые антироссийские санкции .

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