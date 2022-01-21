НАТО пригласило Украину к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина примет участие в формировании Стратегической концепции НАТО до 2030 года, которая должна определить политику Альянса на следующее десятилетие
Об этом Стефанишина сообщила после визита в Брюссель, передает Правительственный портал.
"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня возникли перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за привлечение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение", - отметила вице-премьер.
Стефанишина рассказала, что предложения Украины будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии, которая длится уже 7 лет. Украина надеется на продолжение политики открытых дверей в НАТО и усиление его восточного фланга.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что в НАТО сказали четкое "нет" агрессору по вопросу нерасширения Альянса.
"Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - отметила Стефанишина.
В пресс-службе отмечают, что в марте 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, которая разрабатывала позицию по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие. Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла свои рекомендации и предложения. Сейчас НАТО начинает непосредственную разработку Стратегической концепции, представленной на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.
- Напомним, 20 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину для участия в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".
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