НАТО пригласило Украину к формированию Стратегической концепции Альянса до 2030 года, - Стефанишина

Об этом Стефанишина сообщила после визита в Брюссель, передает Правительственный портал.



"Как в Украине, так и в столицах стран Альянса есть понимание, что общие вызовы, которые сегодня возникли перед демократиями, требуют общего ответа. Благодарны за привлечение партнеров к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года. Важно иметь общее видение", - отметила вице-премьер.



Стефанишина рассказала, что предложения Украины будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии, которая длится уже 7 лет. Украина надеется на продолжение политики открытых дверей в НАТО и усиление его восточного фланга.



Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что в НАТО сказали четкое "нет" агрессору по вопросу нерасширения Альянса.



"Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина-НАТО до 2030 года. Мы хотели бы видеть решительную преданность политике открытых дверей НАТО и усилению восточного фланга Альянса", - отметила Стефанишина.



В пресс-службе отмечают, что в марте 2021 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил специальную экспертную группу, которая разрабатывала позицию по стратегическому видению развития Альянса на следующее десятилетие. Украина присоединилась к этому процессу и предоставляла свои рекомендации и предложения. Сейчас НАТО начинает непосредственную разработку Стратегической концепции, представленной на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году.

Напомним, 20 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину для участия в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".