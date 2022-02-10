НАТО предложило РФ продолжить встречи по Украине
НАТО направило России письменное предложение продолжить двусторонние переговоры по Украине
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал во время совместного брифинга с премьером Британии Борисом Джонсоном в Брюсселе.
"В это утро я отправил письмо министру иностранных дел Лаврову, подчеркивая мое приглашение России продолжить наш диалог на серии встреч в рамках Совета НАТО-Россия, чтобы найти дипломатический путь вперед", - заявил Столтенберг.
Он отметил, что Альянс готов выслушать беспокойство России и обсудить пути поддержки и укрепления европейской безопасности, но не пойдет на компромисс по своим основным принципам.
По его словам, НАТО уже предлагало России проводить общие брифинги по учениям, ядерной политике и контролю за вооружением, а также пути повышения прозрачности и снижения рисков во время военной деятельности.
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток.
- В письменном ответе на требования "гарантий безопасности" Кремля США отказались закрыть двери для вступления Украины в НАТО, но отметили, что готовы обсудить соглашения о разоружении и мерах доверия при деэскалации на границах нашего государства.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Сергею Лаврову о готовности дальше обсуждать "гарантии безопасности" и призвал РФ к немедленной деэскалации на границах Украины.
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