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Обзор

НАТО посылает России предупреждение масштабными военными учениями, ВСУ освобождают новые населенные пункты. Акценты мировых СМИ 13 июня

Андриана Стахив
13 июня, 2023 вторник
11:32
Мир про Украину

Фокусной темой мировых медиа продолжает оставаться ход украинского контрнаступления, а также ракетные удары по Украине, в частности, по жилому дому Кривого Рога. Тем временем НАТО посылает России предупреждение масштабными военными учениями

На таких темах акцентируют международные издания 13 июня:

НАТО посылает предупреждение России о масштабных военно-воздушных учениях

В Европе стартовали самые большие военно-воздушные учения со времен холодной войны: 25 стран поднялись в воздух на истребителях, бомбардировщиках и грузовых самолетах, как отмечает The Ne York Times, демонстрируя свою силу России. Обучение принимает Германия. В учениях принимают участие страны-члены НАТО, а также Швеция, стремящаяся вступить в НАТО. Кроме того, в качестве наблюдателя выступает Япония.

Такие учения планировались с 2018 года, но приобрели особую актуальность после вторжения в Украину, которое обеспокоило находящихся в тени России членов НАТО, подчеркивают в NYT, и заставило военный альянс переосмыслить себя после многолетнего оцепенения.

"Военно-воздушные силы – это первая реакция на кризис", – говорит командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц.

Как добавляет медиа, учения действительно имеют корни, связанные с российской агрессией – с незаконной аннексией Крымского полуострова в 2014 году. По мнению экспертов, США согласились разрешить украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 не только для нужд текущей войны, но и для сдерживания России на долгие годы.

F-16

Фото: gettyimages

ВСУ освобождают новые населенные пункты, однако контрнаступление может длиться недели или месяцы

Politico транслирует заявление французского президента Макрона о том, что украинское контрнаступление может занять недели и даже месяцы. "Контрнаступление началось. Он будет разворачиваться в течение нескольких недель и даже месяцев. Мы поддерживаем его в пределах, которые установили для себя, – отмечает Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Польши Анджеем Дудой в Елисейском дворце, он также добавляет: – Мы хотим, чтобы он был настолько победен, насколько это возможно, чтобы мы могли начать период переговоров в хороших условиях".

Военные аналитики убеждены, говорит NYT, что понадобятся недели или месяцы, чтобы оценить успех атак, которые Украина провела на прошлой неделе на широком участке фронта. После недели ожесточенных боев с применением пехоты, артиллерии и танков на преимущественно сельскохозяйственных территориях украинские войска, недавно вооруженные и обученные западными союзниками, отвоевали семь небольших деревень и поселков. Прогресс измеряется в метрах или, больше всего, в километрах, подчеркивают в издании, а украинские успехи касаются маленьких сел, и пока нет никаких признаков значительного прорыва в плотной сети обороны российских оккупантов.

Тем временем The Washington Post сообщают об освобождении в общей сложности семи населенных пунктов и около 16 км в районе Бахмута. Что касается населенных пунктов, то речь идет о Нескучном, Сторожевом, Благодатном и Макаровке на Донетчине, а также о Лобковом, Левадном и Новодаровке в Запорожской области. Сосредоточенность на таком небольшом участке территории подчеркивает сложный характер контрнаступления и вероятность того, что победы, если они будут, будут измеряться минутами, считают эксперты.

Вместе с тем Gazeta Wyborcza пытается проанализировать ход контрнаступления, в том числе и почему Украина теряет западные танки. Украинцы в Запорожье должны прорывать линию по линии российских укреплений, а это требует накопления достаточных сил (доктрина говорит, что нападающих должно быть по меньшей мере втрое больше, чем защитников) и времени. Именно поэтому наступление не такое зрелищное, как можно было бы ожидать с самого начала, подчеркивают в "Избирательной".

Издание также цитирует бывшего командующего силами США в Европе Бена Годжеса, по мнению которого начавшиеся бои не означает, что началось основное украинское контрнаступление: "Переломный момент наступит, когда украинские тяжелые бригады пойдут в бой. Когда мы увидим сотни бронемашин, что наступают на российские позиции". Относительно потерь боевого транспорта эксперты подчеркивают, что атака на противника, который готовился к наступлению месяцами, не может обойтись без потерь техники и людей.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Ракетная атака по жилому дому в Кривом Роге.

Смертоносный ракетный удар попал в жилой дом в родном городе Зеленского, пишет об атаке на Кривой Рог The Guardian. Шесть человек погибли и десятки получили ранения в результате российского ракетного удара. Издание отмечает, что разрушение в родном городе президента Украины является последним кровопролитием в войне России в Украине, которая длится уже 16-й месяц, когда украинские войска проводят контрнаступательные операции с использованием огневых средств, предоставленных Западом.

Медиа цитирует Зеленского, заявившего, что Россия продолжает свою "войну против жилых домов, обычных городов и людей", и что в городе продолжается спасательная операция. И публикует кадры с места ракетного удара.

Российские ракеты нацелены на Украину пока на фронте продолжаются бои, акцентирует CNN. По меньшей мере 6 погибших, спасатели работают над оказавшимися под завалами.

Атака на Кривий Ріг

Фото: Сергей Лысак/телеграмм

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