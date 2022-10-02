Об этом в эфире Еспресо заявил политический аналитик Владимир Горбач.

"В НАТО принимают через политическое решение. Процедура вступления - это также политическое решение. Я считаю, что План действий для членства как формат для Украины морально и технически устарел. Что еще не созрело? Это готовность Альянса принять Украину как полноправного члена", - сказал он. он.

По словам аналитика, со стороны Альянса есть готовность помогать, поддерживать, тренировать наши вооруженные силы даже на своей территории.

"НАТО готово многое делать, но не готово пока воевать за Украину, ее территориальную целостность и независимость. В случае вступления Украины в НАТО придется воевать в случае незавершенности войны. Это главная причина, которая тормозит наше полноправное членство. Психологическая неготовность западных обществ воевать на стороне Украины", - подытожил Горбач.