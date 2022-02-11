НАТО планирует разместить своих военных в Словакии, Румынии и Болгарии

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.



"На этой неделе тридцать стран-членов (НАТО, - ред.) приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - сообщает издание.



Речь идет о размещении войск в Румынии, Словакии и Болгарии для сдерживания российской агрессии.



Решения НАТО должны подтвердить министры обороны стран во время встречи 16 февраля. Впоследствии будет сделано официальное заявление. Этот план может быть осуществлен уже весной.



По информации издания, как страны, которые направят свои войска для усиления восточного фланга НАТО, отдельно выделяют Германию и Францию.