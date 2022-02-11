НАТО планирует разместить своих военных в Словакии, Румынии и Болгарии
НАТО намерено направить военных в Словакию, Румынию и Болгарию, однако на следующей неделе такое решение должны подтвердить министры обороны стран
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
"На этой неделе тридцать стран-членов (НАТО, - ред.) приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - сообщает издание.
Речь идет о размещении войск в Румынии, Словакии и Болгарии для сдерживания российской агрессии.
Решения НАТО должны подтвердить министры обороны стран во время встречи 16 февраля. Впоследствии будет сделано официальное заявление. Этот план может быть осуществлен уже весной.
По информации издания, как страны, которые направят свои войска для усиления восточного фланга НАТО, отдельно выделяют Германию и Францию.
- Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.
- В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе.
- Утром 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными. НАТО может увеличить военное присутствие в странах Балтии и Польши, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь Великобритания перебросит в Польшу 350 военных.
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